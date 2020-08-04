Власти Киева пообещали запустить перед выборами "социальное такси"

"Социальное такси" или "Инватакси для детей с инвалидностью" может заработать в Киеве уже с сентября. Для начала это будет пилотный проект для 170 детей с инвалидностью, которые нуждаются в постоянной реабилитации и должны передвигаться по городу.

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Марина Хонда, передает БизнесЦензор.

В случае подтверждения эффективности услуги "Инватакси" будет доступно для всех лиц с инвалидностью, которые не могут передвигаться самостоятельно.

"Мы понимаем, что транспортировать детей с инвалидностью в обычном общественном транспорте не самое легкое занятие. Для таких задач у нас уже работает социальный транспорт, который оборудован для перевозки людей на креслах колесных и сопровождающих лиц. Но Киев пока покрывается не полностью, ведь около 8 тыс. человек с инвалидностью нуждаются в специализированной транспортной перевозке. "Инватакси" увеличит количество транспортных средств и позволит осуществлять более перевозок и полностью покрыть потребность", - отметила Хонда.

По ее словам, потребность в перевозке людей с инвалидностью ежегодно растет. Так, в 2018 году было совершено 19 364 перевозки для 764 человек, в 2019 - 20 152 перевозки для 801 лица. За первый квартал 2020 года были осуществлены почти 8000 перевозок для 410 человек.

Введение услуги упростит для родителей и их детей доступ к необходимым услугам.