Власти Львова отказались ужесточать карантин вслед за Луцком и Тернополем

Во Львове учреждения физической культуры, спорта и отели продолжат работать, несмотря на утвержденную правительством новую модель карантина, которая предусматривает ужесточение ограничений в городе.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета, передает БизнесЦензор.

"Городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС адаптировала решение государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС и постановление Кабмина о введении во Львове "оранжевой" зоны карантина. Работа большинства учреждений в городе не меняется, при условии соблюдения противоэпидемических требований, использование масок, дезинфекторов, дистанции и тому подобное. Также отдельно будет проведена проверка рынков, супермаркетов, ТРЦ, учреждений спорта и заведений общественного питания на соблюдение карантинных требований", – сказано в сообщении.

В свою очередь мэр города Андрей Садовый уточнил, что никаких изменений существующего карантинного режима городские власти не планируют.

"Фитнес-центры и хостелы во Львове будут работать с соблюдением всех карантинных норм. Мониторинговые группы будут проверять соблюдение этих правил. Дополнительно адаптировать город с правилами оранжевой зоны необходимости нет, потому что мы живем в этом режиме последние 6 месяцев", – написал мСадовый в Facebook.

Как сообщалось, накануне городские советы Тернополя и Луцка, где по решению Центральной комиссии ТЭБ и ЧС введен "красный" уровень эпидемиологической угрозы и ужесточены карантинные ограничения, отказались исполнять это решение.

С 1 августа в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина. Регионы поделили на четыре зоны по уровню эпидемической опасности. В красную зону внесли Луцк, Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области.

Львов и Ивано-Франковск попали в оранжевую зону - запрещена работа хостелов и турбаз, развлекательных заведений и ресторанов ночью, а также спортзалов, фитнес-центров, заведений культуры.