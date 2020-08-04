Минюст анонсировал большую распродажу тюрем

Министерство юстиции планирует начать масштабную программу по продаже помещений заведений пенитенциарной системы, первым на торги планируется выставить Ирпенский исправительный центр №132.

Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает БизнесЦензор.

"Большая распродажа тюрем начинается! 6 августа в 11:00 состоится мероприятие, посвященное началу этого процесса. Оно будет проходить на территории первого объекта, который будет выставлен на продажу – государственного учреждения "Ирпенский исправительный центр (№ 132)", – сказано в сообщении.

В министерстве уточнили, что государственное учреждение "Ирпенский исправительный центр (№ 132)" расположено в центре пгт. Коцюбинское в 14 км от Киева.

В соответствии с приказом Министерства юстиции от 13 июня 2019 года №1750/5 было принято решение об оптимизации учреждения путем его консервации. Последних осужденных перевели в другой исправительный центр в августе 2019 года. На продажу будут выставлены объекты недвижимости учреждения.

Как сообщалось, ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявлял о подготовке законопроекта о частных СИЗО, он уже внесен на утверждение в Кабинет министров.