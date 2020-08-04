Авиакомпания МАУ отменила еще 10 международных маршрутов
Авиакомпания МАУ объявила об отмене 10 дополнительных международных маршрутов до конца августа в рамках пересмотра полетной программы.
Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.
Причиной в авиакомпании называли продление запрета на свободное пересечение границы Шенгенской зоны для граждан Украины.
Список отмененный маршрутов включает следующие направления их Киева: Ларнаку, Франкфурт, Баку, Прагу, Вену, Кишинев, Берлин, Афины, Рим и Барселону.
До конца августа МАУ намерена обслуживать три внутренних и 16 международных маршрутов - 14 из Киева и два из Одессы.
Сеть внутренних маршрутов МАУ из Киева:
- Киев-Одесса
- Киев-Херсон
- Киев-Львов - запуск планируется с 21 августа
Сеть международных маршрутов МАУ из Киева и Одессы:
- Киев-Амстердам
- Киев-Лондон
- Киев-Париж
- Киев-Торонто
- Киев-Ницца
- Киев-Дубай
- Киев-Стамбул
- Одесса-Стамбул
- Киев-Тель-Авив
- Одесса-Тель-Авив
- Киев-Милан
- Киев-Неаполь
- Киев-Мюнхен
- Киев-Ереван
- Киев-Мадрид
- Киев-Каир
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