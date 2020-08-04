Авиакомпания МАУ отменила еще 10 международных маршрутов

Авиакомпания МАУ объявила об отмене 10 дополнительных международных маршрутов до конца августа в рамках пересмотра полетной программы.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Причиной в авиакомпании называли продление запрета на свободное пересечение границы Шенгенской зоны для граждан Украины.

Список отмененный маршрутов включает следующие направления их Киева: Ларнаку, Франкфурт, Баку, Прагу, Вену, Кишинев, Берлин, Афины, Рим и Барселону.

До конца августа МАУ намерена обслуживать три внутренних и 16 международных маршрутов - 14 из Киева и два из Одессы.

Сеть внутренних маршрутов МАУ из Киева:

Киев-Одесса

Киев-Херсон

Киев-Львов - запуск планируется с 21 августа

Сеть международных маршрутов МАУ из Киева и Одессы: