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Авиакомпания МАУ отменила еще 10 международных маршрутов

Авиакомпания МАУ отменила еще 10 международных маршрутов

Авиакомпания МАУ объявила об отмене 10 дополнительных международных маршрутов до конца августа в рамках пересмотра полетной программы.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Причиной в авиакомпании называли продление запрета на свободное пересечение границы Шенгенской зоны для граждан Украины.

Список отмененный маршрутов включает следующие направления их Киева: Ларнаку, Франкфурт, Баку, Прагу, Вену, Кишинев, Берлин, Афины, Рим и Барселону.

До конца августа МАУ намерена обслуживать три внутренних и 16 международных маршрутов - 14 из Киева и два из Одессы.

Сеть внутренних маршрутов МАУ из Киева:

  • Киев-Одесса
  • Киев-Херсон
  • Киев-Львов - запуск планируется с 21 августа

Сеть международных маршрутов МАУ из Киева и Одессы:

  • Киев-Амстердам
  • Киев-Лондон
  • Киев-Париж
  • Киев-Торонто
  • Киев-Ницца
  • Киев-Дубай
  • Киев-Стамбул
  • Одесса-Стамбул
  • Киев-Тель-Авив
  • Одесса-Тель-Авив
  • Киев-Милан
  • Киев-Неаполь
  • Киев-Мюнхен
  • Киев-Ереван
  • Киев-Мадрид
  • Киев-Каир

Автор: 

авіація (2256) відміна (100) МАУ (517) авіасполучення (2504)


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