Украинцы потратили на лекарства 21 миллиард за полгода, – исследование

Розничные продажи лекарств в январе-июне 2020 года в денежном выражении выросли на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года -– до 20,97 млрд грн, в натуральном выражении увеличились на 3,1% - до 309 млн упаковок.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные, которые приводятся в отчете компании SMD, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, розничные продажи лекарств за шесть месяцев в долларовом эквиваленте выросли на 7,8% - до $812 млн.

В июне 2020 года розничные продажи лекарств сократились по сравнению с июнем 2019 года в натуральном выражении - на 6.9%, до 44 млн упаковок, в денежном - на 4,9%, до 3.114 млрд грн.

При этом по сравнению с маем текущего розничные продажи выросли на 12,68% в натуральном и на 13,62% в денежном эквиваленте.

В пятерку лидеров рынка по итогам шести месяцев 2020 года в натуральном выражении остаются компании "Дарница", доля которой составила 14,8%, "Фармак" (7,3%), "Артериум" (5,3%), "Киевский витаминный завод" (5,1%) и группа компаний "Здоровье" (5%).

В денежном выражении пятерку лидеров сформировали компании "Фармак" с долей 6,3%, Sanofi (4,1%), "Артериум" (3,4%), "Дарница" (3,9%) и GSK (2,3%).

Как сообщалось, в январе-апреле розничные продажи лекарств в январе-апреле 2020 года в денежном выражении выросли на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 15,116 млрд грн, в натуральном выражении увеличились на 10,2% - до 227 млн упаковок.