"Индустриалбанк" увеличил прибыль в первом полугодии в 5 раз

Чистая прибыль "Индустриалбанка" (Киев) по итогам января-июня 2020 года увеличилась в 4,5 раза к аналогичному периоду 2019 года (г/г) – до 65,63 млн грн.

Об этом сообщается в квартальной отчетности, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно отчетности, чистая прибыль банка за второй квартал 2020 года увеличилась в 1,8 раза г/г – до 24,51 млн грн.

Рост чистой прибыли в первом полугодии обусловлен увеличением прибыли от прекращения признания финансовых активов, которые оцениваются по амортизированной стоимости с 581 тыс. грн по итогам января-июня 2019 года до 77,55 млн грн.

Вместе с тем чистый процентный доход банка за этот период снизился на 16,2% г/г – до 140,41 млн грн, а чистый комиссионный – в 1,6 раза г/г, до 35,76 млн грн.

Активы "Индустриалбанка" по итогам первого полугодия увеличились на 7,9% – до 4,24 млрд грн, в том числе денежные средства и их эквиваленты – в полтора раза, до 865,02 млн грн, а кредиты клиентам – на 2%, до 1,92 млрд грн.

Обязательства банка за этот период возросли на 9,2% – до 2,92 млрд грн, в частности, средства клиентов сократились на 3,2% – до 2,47 млрд грн, а средства Нацбанка Украины увеличились с 0 на начало года до 302 млн грн.

Собственный капитал "Индустриалбанка" за полгода вырос на 5,2% – до 1,33 млрд грн, а уставный остался неизменным – на уровне 856,57 млн грн.

"Индустриалбанк" основан в 1990 году. В декабре 2017 года был объединен с "Экспресс-Банком".

По данным НБУ, на начало 2020 года основными акционерами банка прямо или опосредовано были Роза Дворецкая – 69,803131%, государство через НАК "Нафтогаз Украины" – 7,79148%, Александр Рабцун – 5,352989%, Артур Абдинов – 4,147696%, Игорь Дворецкий – 2,893568%, Елена Ланда – 2,677664% и Олег Кирилюк – 2,354455%.

Согласно данным НБУ, на 1 июня 2020 года по размеру общих активов (4,376 млрд грн) "Индустриалбанк" занимал 28 место среди 75 действовавших в стране банков.