Семейный банк Суркисов сократил прибыль в 2,5 раза

Чистая прибыль "Акцент-Банка" ("А-Банк") по итогам января-июня сократилась в 2,5 раза к аналогичному периоду годом ранее – до 67,51 млн грн.

Об этом сообщается в квартальной отчетности банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Укриана.

Чистая прибыль банка за второй квартал 2020 года снизилась в 31,6 раза – до 2,29 млн грн.

Сокращение прибыли в первом полугодии было обусловлено ростом убытков от уменьшения полезности кредитов в 2,7 раза – до 409,86 млн грн, при этом чистые процентные доходы банка увеличились на треть – до 813,16 млн грн, а чистые комиссионные – в 1,4 раза, до 155,41 млн грн.

Активы "А-Банка" по итогам января-июня 2020 года выросли на 21% – до 7,78 млрд грн, в том числе кредиты клиентам – на 17,5%, до 5,72 млрд грн, депозитные сертификаты Нацбанка Украины (НБУ) – в 2,8 раза, до 750,61 млн грн, а денежные средства и их эквиваленты сократились на 4,2% – до 563,05 млн грн.

Обязательства банка за первое полугодие также увеличились – на 23,2%, до 6,79 млрд грн, в частности, текущие счета и депозиты клиентов – на 25,8%, до 6,5 млрд грн.

Собственный капитал "А-Банка" за этот период вырос на 7,7% – до 992 млн грн, а уставный – сохранился на уровне 502,24 млн грн.

Читайте также: В США опубликованы доказательства связи Суркисов с "Приватбанком". ДОКУМЕНТ

По данным НБУ на начало 2020 года, крупнейшим акционером "А-Банка" являлся Игорь Суркис (32,4368%), Григорий Суркис (32,1991%), Светлана Суркис (16,0975%) и Марина Суркис (16,0975%).

Согласно данным Нацбанка, на 1 июня 2020 года по размеру общих активов "А-Банк" занимал 23 место (8,68 млрд грн) из 75 действовавших в стране банков.