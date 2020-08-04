Исполнению обязательств перед Chemours препятствуют диверсией, – ОГХК

АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) заявило о диверсионных действиях против себя. В компании считают, что срыв поставок ильменитового концентрата организовали с целью дискредитации ОГХК перед американской компанией Chemours, покупателем сырья ОГХК. 10 вагонов-хопперов с титановым сырьём были повреждены неизвестными в ночь с понедельника на вторник 4 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе АО "ОГХК", передает БизнесЦензор.

Злоумышленники вскрыли опломбированные вагоны с титановым сырьем, следующих из Вольногорского ГМК в Одесский морской торговый порт 4 августа в 02:20 на железнодорожной станции "Верховцево" в Днепропетровской области.

Груз ОГХК предназначался для международного контрагента Chemours. Неизвестные повредили пломбы и вскрыли засовы саморазгружающихся вагонов, из-за чего ильменитовый концентрат рассыпался по железнодорожной станции.

"Мы расцениваем вскрытие вагонов-хопперов как умышленное действие, преследующее дестабилизацию производственного процесса на предприятиях ОГХК и срыв поставок продукции международному контрагенту. Очень любопытно, что на прошлой неделе предыдущее руководство ОГХК распространило информацию о якобы срыве контракта ОГХК с Chemours, а сегодня мы узнали о хорошо спланированной диверсии", – сообщил Питер Дэвис, врио главы правления АО "ОГХК".

ОГХК обратилась к правоохранительным органам по факту совершенной диверсии против госкомпании.

Ранее экс-менеджмент ОГХК распространил фейковую информацию о невыполнении ОГХК обязательств перед международным контрагентом Chemours, входящим в холдинг Dupont (США).

Нынешнее руководство ОГХК отмечает, что сотрудничество с Chemours не только не прекращалось, но стороны смогли договориться о цене поставок на 24% выше предыдущих периодов.

ОГХК, в структуру которой входят Иршанский ГОК и Вольногорский ГМК, пребывает в управлении Фонда госимущества Украины и находится в перечне объектов большой приватизации.