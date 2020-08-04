Коронавирус помешал планам "Украинской биржи" увеличить капитал на 25 миллионов

Глава правления "Украинской биржи" (УБ) Артемий Ершов и фонды под управлением КУА "Кинто" вложили по 2,5 млн грн в акции дополнительной эмиссии "Украинской биржи", однако из-за коронакризиса биржа смогла привлечь акционерный капитал на 16 млн грн при планируемых 25 млн.

Как сообщил сам Ершов, также в допэмиссии также участвовали существующие акционеры, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Из существовавших акционеров существенный вклад сделал также "Драгон капитал" – на 1 млн грн. И еще зашло пару человек, но на совсем небольшие суммы – по 2-4 акции", – сказал глава правления биржи.

Ершов напомнил, что крупнейшим участником допэмиссии стала компания Freedom Holding Corp., вложившая 10 млн грн и получившая 24,39% в уставном капитале, размер которого вырос до 41,01 млн грн.

"У нас эмиссия планировалась на большую сумму – на 25 млн грн. По факту она состоялась на 16 млн грн. Отчасти это связано с тем, что у нас шли переговоры еще с несколькими инвесторами и один из них, в том числе из-за коронавируса и всей этой ситуации, по времени не успел. Так что Freedom Holding изначально заходил на 20%, но де-факто стало чуть больше – 24,39%", – пояснил глава правления.

Отвечая на вопрос о договоренностях с Freedom Holding, руководитель биржи отметил, что каких-либо существенных договоренностей нет, но напомнил: Freedom Holding контролирует крупного участника украинского торговца – компанию "Фридом Финанс Украина".

Глава правления отметил, что основная цель допэмиссии – повышение регулятивного капитала до размера, который бы в связи с существующими нормативными требованиями позволил УБ запустить торги на срочном рынке.

Отвечая на вопрос о расходовании этих средств, Ершов сообщил, что биржевой совет решениями от 15 и 22 июля санкционировал вложение 16 млн грн в облигации внутреннего госзайма.

Как сообщалось, в июне стало известно, что Freedom Holding Corp., материнская компания "Фридом Финанс Украина" (ФФУ), покупает 20% уставного капитала "Украинской биржи" (УБ).

Freedom Holding Corp. зарегистрирована в США, но имеет филиалы и офисы в Украине ("Фридом Финанс Украина"), в России (банк "Фридом Финанс" и одноименная брокерская компания), Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Украине, Германии, США и на Кипре.

В последние годы в России компания поглотила нескольких более мелких конкурентов, активно наращивая свою долю.

"Фридом Финанс Украина" на начало октября 2019 года имела 13 офисов в Украине, с конца 2018 года открыла более 2,5 тыс. новых счетов на украинском рынке.

"Украинская биржа" учреждена 15 мая 2008 года ведущими участниками украинского рынка ценных бумаг совместно с российской фондовой биржей РТС.

Основными акционерами "УБ" до последнего времени являлись инвестгруппы "Универ" и Dragon Capital. Фондовая площадка с 18 июля 2018 года приостановила торговлю всеми ценными бумагами после включения "Московской биржи" в обновленный санкционный список.

В марте 2019 года биржа заявила о возобновлении торгов на рынке заявок на новой платформе.