Глобальные расходы на облачные сервисы достигли рекорда в условиях пандемии

Компании во втором квартале потратили на облачные сервисы рекордные $34,6 млрд на фоне ограничительных мер, введенных из-за вспышки коронавируса.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные исследовательской компании Canalys, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Таким образом, мировые расходы на облачные сервисы выросли на 11% по сравнению с предыдущим кварталом и на 30% в годовом выражении.

При этом самыми популярными сервисами стали принадлежащий Amazon.com Inc. Amazon Web Services и сервис Microsoft Corp. Azure.

Американская Jones Lang LaSalle Inc. (JLL), специализирующаяся на коммерческой недвижимости, в частности, перевела примерно 90% сотрудников (около 90 тыс. человек) на дистанционную работу. Компания в последние годы наращивала использование облачных технологий, при этом закрывая собственные data-центры.

"Когда мир перешел на удаленную работу в начале пандемии, эти "облачные" инвестиции действительно окупились", - сказал один из руководителей подразделения JLL по информационным технологиям.

Провайдеры облачных сервисов предоставляют компаниям компьютерные мощности и приложения для бизнеса онлайн по мере необходимости, взимая плату на основе подписки. Как отмечает вице-президент Gartner Сид Наги, это позволяет компаниям сократить авансовые платежи.

По данным июньского доклада International Data Corp., более двух третей мировых компаний во всех секторах используют системы или приложения, основанные на облачных технологиях. При этом высокий уровень интеграции этих сервисов наблюдается в обрабатывающей промышленности, здравоохранении и сфере финансовых услуг.

Вице-президент International Data Corp. Эрик Ньюмарк отметил, что компании, которые опережающими темпами внедряли облачные системы, оказались более устойчивыми в условиях кризиса.