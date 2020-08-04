Booking.com уволит 25% сотрудников из-за пандемии

Американский сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com планирует сократить свой глобальный штат на четверть на фоне негативного влияния пандемии коронавируса на туристическую отрасль.

Об этом сообщил владелец сервиса, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению компании Booking Holdings Inc., ранее известной как Priceline Group Inc., в настоящее время Booking.com ведет переговоры с производственными советами и представителями трудящихся по вопросу сокращения рабочих мест и других мер, направленных на снижение издержек и реструктуризацию бизнеса.

Booking.com начнет информировать сотрудников о предстоящих увольнениях со следующего месяца и рассчитывает завершить процесс до конца текущего года, следует из документов, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Штат Booking.com насчитывает более 17 тыс. сотрудников по всему миру, таким образом, под сокращения подпадут около 4,25 тыс. человек.

"Кризис, вызванный COVID-19, разорил туристическую отрасль, и мы по-прежнему ощущаем его влияние на фоне значительного сокращения объема поездок. Хотя мы сделали многое, чтобы сохранить как можно больше рабочих мест, мы считаем, что нам нужно изменить структуру организации, чтобы оправдать наши ожидания относительно будущего туризма", - говорится в заявлении Booking.com, которое приводит телеканал CNBC.

Котировки акций Booking Holdings в ходе торгов во вторник прибавляют 0,4%. Капитализация компании с начала года упала на 19,4%, до $67,55 млрд.