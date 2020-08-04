Власти Одесской области закупят школьные автобусы по 1,9 миллиона за штуку

Входящий в корпорацию "Эталон" Торговый дом "Эталон-Авто" победил в тендере на поставку 24 школьных автобусов в адрес Одесской облгосадминистрации, предложив свои автобусы за 45,32 млн грн при ожидаемой сумме закупки 45,6 млн грн.

Согласно результатам прошедшего в ProZorro во вторник аукциона, второй участник торгов – дилер АО "Черкасский автобус" ООО "Автоград-2007" – предлагал автобусы Ataman в модификации "школьный" по окончательной цене 45,37 млн грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно условиям тендера, автобусы должны быть поставлены заказчику до 30 августа текущего года. Предусмотрена послеоплата в течение 30 календарных дней.

Корпорация "Эталон" выпускает одноименные автобусы различных классов на Черниговском автозаводе. Корпорация " объединяет 21 предприятие, в том числе два автозавода, а также выпускающий карданные валы завод "Украинский кардан" и Черниговский кузнечный завод. Основное направление деятельности – автобусо- и машиностроение, складская логистика.

Автобусы в модификации "школьный" в Украине выпускают практически все производители автобусов – корпорации "Эталон", "Богдан" и "УкрАВТО", а также "Черкасский автобус", однако чаще всего в тендерах конкурируют автобусы "Эталон" и Ataman.

Корпорация "Эталон" в частности, недавно заключила договор на поставку 32 таких автобусов для Днепропетровской ОГА за 58,9 млн грн после победы в тендере.

Как сообщалось, в конце ноября 2019 года правительство одобрило направление 1,9 млрд грн на реализацию комплексной госпрограммы улучшения качества образования в школах, в том числе ожидалось приобретение 430 новых автобусов для подвоза школьников в селах.