Первые лицензии на производство спирта получили государственные заводы-банкроты (обновлено)

Первые три предприятия, получившие лицензии на производство спирта, оказались государственными спиртзаводами, которые еще осенью прошлого года находились в процедуре банкротства.

Как передает БизнесЦензор, об этом исполняющий обязанности главы ГП "Укрспирт" Сергей Блескун сообщил в сети Facebook.

"Из тех, что я точно знаю – Зирненский спиртзавод, Холминский, Юрковцы. Может уже Угерский получил. Это все предприятия, которые не входили в "Укрспирт", а только пользовались нашей лицензией на оптовую торговлю, которую держал "Укрспирт" на правах монополии. Теперь они все делают самостоятельно", – уточнил Блескун.

Как сообщалось, в октябре 2019 года на то время министр экономики Тимофей Милованов упоминал все три получивших лицензии на производство и оптовую торговлю спиртом ("Юрковецкий спиртовой завод", "Зирненский спиртовой завод" и "Холминский спиртовой завод") в перечне госпредприятий, которые находятся в процедуре банкротства.

Cогласно данным госреестра юрлиц, "Юрковецкий спиртовой завод" находится в процедуре банкротства с 2009 года, "Зирненский спиртовой завод" – с 2006 года, "Холминский спиртовой завод" – с 2010 года.

Ранее Блескун сообщал, что Министерство финансов с июля начало выдавать лицензии частным компаниям на производство спирта. В этом контексте он призвал ускорить приватизацию предприятий "Укрспирта", а также обеспечить контроль за его производством получтелями новых лицензий.

"В связи с демонополизацией сейчас также важен контроль за объемом производства и реализации спирта со стороны государства. Ранее мы сводили все объемы реализации, видели, кто сколько реализует спирта как по нашим, так и по другим заводам, по покупателям, но сейчас такой возможности у нас нет", – подчеркивал Блескун.

Напомним, с 1 января 2020 года вступил в силу закон о разгосударствлении спиртовой отрасли согласно которому с 1 июля 2020 года отменяется государственная монополия на производство спирта, в частности, как лекарственного средства, а также для медицинских и ветеринарных целей. Документ позволяет компаниям любой формы собственности производить спирт при условии получения лицензии, а также проводить полную либерализацию экспорта спирта из Украины.