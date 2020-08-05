Ferrexpo Жеваго получило $250 миллионов чистой прибыли за полгода

Горнорудная компания Ferrexpo с активами в Украине по итогам первого полугодия 2020 года получила $249,91 млн чистой прибыли, что на 7,6% ниже показателя первого полугодия 2019 года ($270,35 млн).

Согласно отчетности компании, опубликованной на Лондонской фондовой бирже в среду, ее выручка за отчетный период снизилась на 1,4% – до $775,83 млн при росте производства и продаж окатышей соответственно на 5% и 22%, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

EBITDA сократилась на 5,4% - до $352 млн (в первом полугодии 2019-го – $372 млн), а чистый долг уменьшился с начала года с $282 млн до $174 млн.

Капитальные инвестиции Ferrexpo в первом полугодии этого года составили $96 млн по сравнению со $114 млн в первом полугодии прошлого года.

Неисполнительный глава совета директоров Стив Лукас назвал такие результаты положительными в условиях пандемии и спада мировой экономики, и объявил о промежуточных дивидендах в размере 6,6 центов на акцию, что соответствует ранее объявленным в июне промежуточным дивидендам и отражает высокую ликвидность компании.

"Компания осторожно подошла к неопределенности текущих глобальных событий, сокращая запасы в течение всего периода, снизив чистый долг до $174 млн и увеличив денежные средства до $169 млн по состоянию на 30 июня 2020 года", – отметил он.

По словам Лукаса, в настоящее время на показатели позитивно влияют результаты ремонтных работ, выполненных на производстве в 2019 году и в первом полугодии этого года.

Он снова подтвердил, что Ferrexpo продолжает инвестировать и стремится удвоить объем производства в Украине в среднесрочной перспективе.

Как писал БизнесЦензор, суд в Киеве вновь арестовал 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (Полтавский ГОК).

Украинский суд также разрешил арестовать основного владельца Ferrexpo, бывшего народного депутата Константина Жеваго, который подозревается в растрате имущества банка "Финансы и кредит". Жеваго объявлен в международный розыск.

После этого Жеваго по собственной инициативе оставил пост генерального директора компании Ferrexpo, мажоритарием и CEO которой он является.

Напомним, в начале августа Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о подозрении двум топ-менеджерам ликвидируемого банка "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн средств, сообщив, что в расследовании фигурирует бывший народный депутат.

Крупнейшим акционером компании является ее СЕО украинский бизнесмен Константин Жеваго – 50,3% акций.

Отметим, мировые цены на железную руду снизились на около 25% с июля, когда они достигали максимума за 5 лет из-за опасений по поводу поставок на фоне рекордных объемов выплавки стали в Китае.