"Приватбанк" продолжает оставаться самым прибыльным украинским банком, – НБУ

Согласно данным Нацбанак Украины, государственный "ПриватБанк" по итогам января-июня 2020 года продолжил возглавлять список самых прибыльных украинских банков с финансовым результатом 14,04 млрд грн, несмотря на полученные 5,58 млрд грн убытка в июне.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно им, наибольший убыток за январь-июнь зафиксировал государственный Укрэксимбанк (1,92 млрд грн), с учетом полученного убытка за последний месяц полугодия в размере 339,43 млн грн.

Нацбанк указал, что вторую позицию в списке наиболее прибыльных украинских банков занял Ощадбанк (3,59 млрд грн), третью – Райффайзен банк Аваль (2,07 млрд грн). На четвертой позиции находится ПУМБ (1,25 млрд грн), на пятой – Ситибанк (673,19 млн грн).

По убытку по итогам первого полугодия второе место занял Проминвестбанк (ПИБ, 219,21 млн грн), третье – банк "Кредит Днепр" (148,44 млн грн), четвертое – Правэкс Банк (76,79 млн грн) и пятое – БТА Банк (43,06 млн грн), свидетельствует отчетность центробанка.

Согласно ей, в целом по итогам шести месяцев 2020 года платежеспособные банки Украины получили 23,8 млрд грн чистой прибыли, что на 23% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (более 31 млрд грн).

Прибыльными в этот период были 59 из 75 работающих в Украине банков, отмечается в данных НБУ.

Они свидетельствуют, что по итогам первого полугодия по размеру общих активов первое место в рейтинге сохранил ПриватБанк (576,39 млрд грн), второе – Ощадбанк (272,17 млрд грн), третье – Укрэксимбанк (226,73 млрд грн), четвертое – Укргазбанк (156,67 млрд грн) и пятое – Райффайзен банк Аваль (102,35 млрд грн).