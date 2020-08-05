SkyUp продлит выполнение авиарейсов из Киева в Запорожье и Одессу

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines продолжает полетную программу по маршрутам Киев – Одесса и Киев – Запорожье и обратно до 24 октября 2020 года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу SkyUp сообщает БизнесЦензор.

Начало продаж на рейсы с 16 сентября по 24 октября. Продажа билетов открывается на следующие направления: Киев – Запорожье: 6 раз в неделю (все дни, кроме субботы); Запорожье – Киев: 6 раз в неделю (все дни, кроме воскресенья); Киев – Одесса: утренние рейсы - ежедневно, вечерний рейс - каждую пятницу.

По направлению Одесса – Киев рейсы совершаются: утренние рейсы – ежедневно, вечерний рейс - каждое воскресение.

Как писал БизнесЦензор, SkyUp Airlines оценивает общую сумму убытков за первое полугодие в размере более $30 млн.