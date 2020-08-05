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"Укртранснафта" приняла шестой танкер с нефтью для Беларуси

5 августа АО "Укртранснафта" начало разгрузку в порту "Пивденный" танкера с нефтью для нужд Республики Беларусь.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртранснафты", передает БизнесЦензор.

Судно доставило более 85 тыс. тонн нефти сорта Azeri Light.

После разгрузки нефть будет поставлена по нефтепроводу "Одесса - Броды" и одной из двух ветвей магистрального нефтепровода "Дружба" на Мозырский НПЗ (Беларусь).

"Это уже шестой танкер, принятый компанией с начала года в рамках договора с BNK (UK) Limited (Великобритания)", - напоминает "Укртранснафта".

Договор о предоставлении услуг по транспортировке нефти в Беларусь между АО "Укртранснафта" и BNK (UK) Limited (Великобритания) действует до конца 2020 года. В I полугодии 2020 году в рамках этого соглашения Укртранснафта приняла пять танкерных партий нефти в порту "Пивденный" общим объемом более 400 тыс. тонн.

Как сообщал БизнесЦензор, 30 июня "Укртранснафта" начала разгрузку на морском нефтяном терминале "Пивденный" танкера с нефтью для Беларуси. В марте-апреле в рамках соглашения с BNK (UK) Limited "Укртранснафта" приняла четыре танкерные партии нефти на МНТ "Пивденный" общим объемом около 350 тыс. тонн.

Білорусь (1590) нафта (4861) Укртранснафта (314) танкер (202)


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Хорошо, но капля в море, их такие малые объёмы не спасут.
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05.08.2020 17:28 Відповісти
Для самой Белоруси этого более чем достаточно. Просто они привыкли зарабатывать на переработке дешевой российской нефти в нефтепродукты и продавать их на экспорт. Имели хорошую прибыль. Сейчас прийдется ремешок затягивать потуже.
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05.08.2020 19:42 Відповісти
Судя по метанию их главача-уже некуда затягивать. Он соскользнул и теперь затягивается на шее.
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05.08.2020 20:08 Відповісти
Лукашенко продал РФ контрольный пакет «Белтрансгаза» за 2,5 миллиарда долларов, плюс льготная цена на газ всего два года 2012-2013. Ранее, когда "Газпром" получил 50 процентов "Белтрансгаза" скидка в цене на газ была предоставлена на 2008-2010 годы. Раньше надо было думать!
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05.08.2020 19:58 Відповісти
да я давно говорю, что у луки цугцванг. Но местные эксперты в большинстве своём уверены, что Украина должна поддерживать луку.
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05.08.2020 20:07 Відповісти
Лукашенко собирался как Янукович сидеть на двух стульях, "и вашим и нашим и споем и спляшем". Очень сильно сомневаюсь что бацька выдаст Украине пленных российских "ихтамнетов", скорее обменяет на очередную поставку дешевой российской нефти.
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05.08.2020 20:25 Відповісти
Говорил я и об этом, в моих глазах это скорее спектакль, рассчитанный на внутренних, беларусских, потребителей, но повелись почему-то украинцы. Неявный такой себе призыв "сплотиться вокруг Сильного Лидера" (хорошо, что до варианта с рязанским сахаром не дошёл, вернее пока не дошёл).
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05.08.2020 20:31 Відповісти

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