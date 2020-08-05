"Укртранснафта" приняла шестой танкер с нефтью для Беларуси

5 августа АО "Укртранснафта" начало разгрузку в порту "Пивденный" танкера с нефтью для нужд Республики Беларусь.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртранснафты", передает БизнесЦензор.

Судно доставило более 85 тыс. тонн нефти сорта Azeri Light.

После разгрузки нефть будет поставлена по нефтепроводу "Одесса - Броды" и одной из двух ветвей магистрального нефтепровода "Дружба" на Мозырский НПЗ (Беларусь).

"Это уже шестой танкер, принятый компанией с начала года в рамках договора с BNK (UK) Limited (Великобритания)", - напоминает "Укртранснафта".

Договор о предоставлении услуг по транспортировке нефти в Беларусь между АО "Укртранснафта" и BNK (UK) Limited (Великобритания) действует до конца 2020 года. В I полугодии 2020 году в рамках этого соглашения Укртранснафта приняла пять танкерных партий нефти в порту "Пивденный" общим объемом более 400 тыс. тонн.

Как сообщал БизнесЦензор, 30 июня "Укртранснафта" начала разгрузку на морском нефтяном терминале "Пивденный" танкера с нефтью для Беларуси. В марте-апреле в рамках соглашения с BNK (UK) Limited "Укртранснафта" приняла четыре танкерные партии нефти на МНТ "Пивденный" общим объемом около 350 тыс. тонн.