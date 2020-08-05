Экспорт зерновых нового урожая достиг 3 миллионов тонн

Украина с начала нового маркетингового года по состоянию на 5 августа экспортировала 2,96 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 999 тысяч тонн меньше, чем на эту дату в прошлом году.

Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитического портала АПК Украины, передает БизнесЦензор.

Также уже экспортировано 1,46 млн тонн пшеницы (+ 47 тысяч тонн по сравнению с прошлым годом), 1 млн тонн ячменя (+ 46 тысяч тонн), 490 тыс. тонн кукурузы (- 1,095 млн тонн), 20,9 тыс. тонн муки (- 6,3 тысячи тонн).

Как сообщал БизнесЦензор, Украина в 2019/2020 МГ экспортировала рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 13,5% превышает показатель предыдущего года.