Экспорт зерновых нового урожая достиг 3 миллионов тонн
Украина с начала нового маркетингового года по состоянию на 5 августа экспортировала 2,96 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 999 тысяч тонн меньше, чем на эту дату в прошлом году.
Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитического портала АПК Украины, передает БизнесЦензор.
Также уже экспортировано 1,46 млн тонн пшеницы (+ 47 тысяч тонн по сравнению с прошлым годом), 1 млн тонн ячменя (+ 46 тысяч тонн), 490 тыс. тонн кукурузы (- 1,095 млн тонн), 20,9 тыс. тонн муки (- 6,3 тысячи тонн).
Как сообщал БизнесЦензор, Украина в 2019/2020 МГ экспортировала рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 13,5% превышает показатель предыдущего года.
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