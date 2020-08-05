Министерство природных ресурсов анонсировало разработку нового Кодекса о недрах

Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов в сотрудничестве со специалистами Проекта ЕС начало разработку новой редакцией Кодекса о недрах.

Как сообщает пресс-служба министерства, регистрация законопроекта в Верховной Раде запланирована уже до конца этого года, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, целью разработки новой государственной политики в сфере недропользования является увеличение объемов собственной добычи полезных ископаемых, уменьшение зависимости Украины от импорта энергоносителей и привлечения инвестиций в добывающую отрасль.

В министерстве напомнили, что разработка нового Кодекса о недрах предусмотрена указом президента №874/2019 от 2 декабря 2019 года. Документ призван имплементировать Директиву ЕС №94/22 и другое законодательство Европейского Союза во исполнение Соглашения об Ассоциации.

Для разработки Кодекса восстановлена деятельность рабочей группы при Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов как органа, ответственного за формирование государственной политики области.

К разработке Кодекса присоединилась команда проекта "Новый кодекс Украины о недрах", финансируемого Европейским Союзом, который внедряется Консорциумом в составе экспертов Projekt-Consult (Германия), MinPol (Австрия) и Офиса эффективного регулирования BRDO (Украина).