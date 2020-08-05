Карантин могут ужесточить еще в двух областях, – Степанов

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) в пятницу может рассмотреть вопрос смягчения карантина в Тернопольской и Винницкой областях.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Тернопольская область четвертый день подряд отвечает национальным индикаторам и, соответственно, может будет переведена в "зеленый" уровень эпидемиологической опасности. Винницкая область четвертый день подряд также не превышает национальные индикаторы. Эту информацию будем выносить на комиссию (ТЭБ и ЧС, – ред.) в пятницу", – сказал министр.

В то же время Степанов отметил, что Харьковская область шесть дней подряд превышает показатели эпидбезопасности, а Ривненская – девять дней подряд, и эти данные также могут быть рассмотрены на заседании комиссии ТЭБ и ЧС.

По словам Степанова, из 146 заболевших в Харьковской области 133 человека – в Харькове.

"Мне кажется, что там достаточно напряженная ситуация, прошу обратить на это внимание, в первую очередь местные власти", – добавил министр.

Как сообщалось, в Украине 5 августа обнаружено 1271 новых случаев коронавируса, что является новым суточным рекордом.

Напомним, с 1 августа в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина. Регионы поделили на четыре зоны по уровню эпидемической опасности. В красную зону внесли Луцк, Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области.

Львов и Ивано-Франковск попали в оранжевую зону - запрещена работа хостелов и турбаз, развлекательных заведений и ресторанов ночью, а также спортзалов, фитнес-центров, заведений культуры.

Однако городские советы Тернополя и Луцка, где по решению Центральной комиссии ТЭБ и ЧС введен "красный" уровень эпидемиологической угрозы и ужесточены карантинные ограничения,отказались исполнять это решение. Также отказываются ужесточать карантин власти Львова.