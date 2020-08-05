Кабмин обновил методику расчета среднерыночной цены автомобиля

Кабинет министров Украины обновил методику расчета среднерыночной цены автомобиля.

Соответствующее постановление правительство одобрило на заседании 5 августа без обсуждения, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно пояснительной записке к соответствующему проекту постановления, в информации о цене нового авто, которая подает госпредприятие "Госвнешинформ" в Минэкономики, объем цилиндров двигателя автомобиля указывается в куб. см и в литрах.

Согласно документу, соответствующее решение принято ввиду того, что Винницкий окружной административный суд указал на возможное вмешательство в определение цены нового авто, если объем его двигателя указан в литрах и этот показатель требует округления.