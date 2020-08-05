Кабмин изменил механизм специальных обязательств на рынке электроэнергии

Кабинет министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электроэнергии (ПСО).

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановлением принято на заседании правительства в среду, 5 августа, с доработкой в трехдневный срок.

Согласно пояснительной записке к документу, постановлением предложено предусмотреть, что "Энергоатом" будет продавать электроэнергию в объемах, необходимых для нужд населения на территории ОЭС Украины, по цене 10 грн за МВт, а остальной объем – продавать на разных сегментах рынка на рыночных условиях.

"Укргидроэнерго" будет продавать госпредприятию "Гарантированный покупатель" 30% произведенной электроэнергии также по цене 10 грн за МВт, а остаток – реализовать на рыночных условиях. В свою очередь "Гарантированный покупатель" будет продавать полученную от "Укргидроэнерго" электроэнергию в торговой зоне ОЭС Украины и покупать электроэнергию для обеспечения нужд населения на территории торговой зоны "Бурштынский остров".

Как пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль, после принятия постановления будет увеличен объем электроэнергии, которые государственные компании "Энергоатом" и "Укригидроэнерго" смогут продавать по прямым договорам и на других сегментах рынка.

Премьер напомнил, что раньше "Энергоатом" продавал сначала 5%, потом 10% произведенной электроэнергии по прямым договорам, а после внесения изменений в механизм ПСО "Энергоатом" фактически сможет продавать больше 40% электроэнергии на рыночных условиях.

"В то же время "Энергоатом" продолжить поставлять дешевую электроэнергию для украинских семей. То есть 50% произведенной электроэнергии "Энергоатомом" будет поставляться для нужд населения по цене фактически 1 копейка за кВт", – сказал Шмыгаль.

По словам и.о. министр энергетики Ольги Буславец, эти изменения позволят улучшить финансовое положение госпредприятий "Энергоатом" и "Укргидроэнего".

"Также реализация проекта постановления позволит уменьшить профицит электроэнергии на рынке на сутки наперед, уменьшить объемы небалансов на рынке электроэнергии и улучшить финансовое состояние госпредприятия "Гарантированный покупатель", – добавила Буславец.

В свою очередь министр финансов Сергей Марченко подчеркнул, что в процессе доработки постановления необходимо провести дополнительные финансово-экономические расчеты, а также предусмотреть механизм предотвращения реализации государственными предприятиями электроэнергии по заниженным ценам.