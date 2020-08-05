В Киеве ограничат работу станции метро "Вокзальная" из-за ремонта эсклатора
В Киеве с 6 по 26 августа в пиковые часы возможно ограничение (закрытие) станции метро "Вокзальная" на вход из-за внепланового ремонта одного из трех эскалаторов.
Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен", передает БизнесЦензор.
"Такой механизм позволит вывезти пассажиров, прибывших на станцию, и избежать скопления людей на платформе из соображений безопасности", – сказано в сообщении.
"Вокзальная" является одной из самых загруженных станций киевского метрополитена.
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