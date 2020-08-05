Кабмин обновил требования к оформлению таможенных деклараций

Правительство утвердило требования к оформлению и использования таможенных деклараций отдельных типов постановлением "Некоторые вопросы, связанные с применением таможенных деклараций отдельных типов".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина, передает БизнесЦензор.

Решение принято во исполнение закона "О режиме совместного транзита и введения национальной электронной транзитной системы" и Таможенного кодекса в рамках принятия мер для обеспечения участия Украины в общей транзитной системе в соответствии с Конвенцией о процедуре общего транзита от 20 мая 1987 года.

Постановлением утверждено положение о таможенных декларациях отдельных типов, в котором определены требования к оформлению и использования таможенных деклараций отдельных типов, форму транзитного сопроводительного документа, а также внесены изменения в положение о таможенные декларации, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 21 мая 2012 года №450 .

Проект постановления разработан Минфином совместно с Офисом поддержки реформ при Минфине и экспертами проекта EU4PFM.