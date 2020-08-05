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Кабмин сменил главу "Артемсоли" второй раз за полгода

Кабмин сменил главу

Кабинет министров на заседании в среду, 5 августа, согласовал назначение Павла Бойчука исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Артемсоль".

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Как сообщалось, в феврале Кабинет министров одобрил назначение Вадима Фиоктистова исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Артемсоль".

Фиоктистов ранее занимал должность директора департамента промышленности и развития предпринимательства Киевской городской госадминистрации.

ГП "Артемсоль" – одно из крупнейших предприятий по добыче и реализации поваренной соли (NaCl) на территории Центральной и Восточной Европы. Производственные мощности ГП "Артемсоль" находятся в Соледаре Донецкой области. Предприятие экспортирует продукцию в 15 стран мира.

Автор: 

Кабмін (7814) призначення (1149) Артемсіль (96)


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05.08.2020 18:32 Відповісти
Они под видом соли продавали сахар
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05.08.2020 22:20 Відповісти

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