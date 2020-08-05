Кабмин сменил главу "Артемсоли" второй раз за полгода

Кабинет министров на заседании в среду, 5 августа, согласовал назначение Павла Бойчука исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Артемсоль".

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Как сообщалось, в феврале Кабинет министров одобрил назначение Вадима Фиоктистова исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Артемсоль".

Фиоктистов ранее занимал должность директора департамента промышленности и развития предпринимательства Киевской городской госадминистрации.

ГП "Артемсоль" – одно из крупнейших предприятий по добыче и реализации поваренной соли (NaCl) на территории Центральной и Восточной Европы. Производственные мощности ГП "Артемсоль" находятся в Соледаре Донецкой области. Предприятие экспортирует продукцию в 15 стран мира.