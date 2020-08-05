Минэкономики направило 125 миллионов на компенсацию процентов по кредитам аграриям

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства утвердило распределение средств в размере 124,9 млн грн для компенсации субъектам хозяйствования АПК за фактически уплаченные проценты за пользование кредитами за январь-июнь 2020 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэкономики, передает БизнесЦензор.

По состоянию на настоящее время средства направлены на уполномоченные банки, которые в свою очередь направят их на производителей.

Средства получат 696 заемщиков, подавших заявки в уполномоченные банки (2 предприятия осуществляют деятельность как в области животноводства так и по другим видам), в том числе, осуществляющих деятельность:

в области животноводства - 48 предприятий;

по другим видам - ​​650 предприятий.

Общий объем кредитов, привлеченный предприятиями - 5 млрд грн, из них льготных (подлежащие компенсации) - 3,4 млрд грн, в том числе:

а) по видам кредитов:

краткосрочных - 1,3 млрд грн (37,9%);

среднесрочных - 1,5 млрд грн (44%);

долгосрочных - 0,6 млрд грн (18,1%);

в) по видам деятельности заемщиков:

отрасль животноводства - 0,7 млрд грн (19,6%);

другие отрасли - 2,7 млрд грн (80,4%).

Средние процентные ставки банков, под которые субъекты хозяйствования АПК привлекли кредиты составили 14-16% годовых.

Из общего количества уполномоченных банков, которые подписали с Минэкономики Меморандум об общих принципах сотрудничества (33 банка), приняли участие в предоставлении компенсации по кредитам 19 банков.