Минэкономики направило 125 миллионов на компенсацию процентов по кредитам аграриям
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства утвердило распределение средств в размере 124,9 млн грн для компенсации субъектам хозяйствования АПК за фактически уплаченные проценты за пользование кредитами за январь-июнь 2020 года.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэкономики, передает БизнесЦензор.
По состоянию на настоящее время средства направлены на уполномоченные банки, которые в свою очередь направят их на производителей.
Средства получат 696 заемщиков, подавших заявки в уполномоченные банки (2 предприятия осуществляют деятельность как в области животноводства так и по другим видам), в том числе, осуществляющих деятельность:
- в области животноводства - 48 предприятий;
- по другим видам - 650 предприятий.
Общий объем кредитов, привлеченный предприятиями - 5 млрд грн, из них льготных (подлежащие компенсации) - 3,4 млрд грн, в том числе:
а) по видам кредитов:
- краткосрочных - 1,3 млрд грн (37,9%);
- среднесрочных - 1,5 млрд грн (44%);
- долгосрочных - 0,6 млрд грн (18,1%);
в) по видам деятельности заемщиков:
- отрасль животноводства - 0,7 млрд грн (19,6%);
- другие отрасли - 2,7 млрд грн (80,4%).
Средние процентные ставки банков, под которые субъекты хозяйствования АПК привлекли кредиты составили 14-16% годовых.
Из общего количества уполномоченных банков, которые подписали с Минэкономики Меморандум об общих принципах сотрудничества (33 банка), приняли участие в предоставлении компенсации по кредитам 19 банков.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль