Ставки по депозитам населения в гривне упали ниже 9% годовых, – НБУ
Ставки по гривневым депозитам населения снизились с 9,6% годовых на конец июня до менее 9% на конец июля.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины, передает БизнесЦензор.
"Благодаря снижению учетной ставки и стабильности депозитной базы продолжают снижаться ставки по гривневым депозитам населения (9,6% годовых на конец июня и менее 9% на конец июля), что способствует снижению стоимости кредитов в национальной валюте", – сказано в сообщении.
В НБУ отмечаают, что стоимость валютных депозитов и кредитов продолжает находиться на низких уровнях. При этом благодаря укреплению гривни уровень долларизации депозитов во втором квартале снизился на 3.8 процентного пункта – до 40,7%.
По данным Нацбанка, во втором квартале продолжался прирост депозитов населения и бизнеса в банках. В частности, гривневые средства бизнеса на счетах в банках выросли на 9% за квартал и на 24,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Гривневые вклады населения в апреле-июне выросли на 10,9% (+24,1% год к году), преимущественно за счет вкладов до востребования.
В то же время портфель чистых кредитов бизнеса (то есть портфель без учета резервов) сократился за квартал на 6,3% в гривне и на 3,6% в иностранной валюте в долларовом эквиваленте. Портфель чистых кредитов населению уменьшился на 5% за квартал (-4,4% за апрель) впервые с начала 2017 года.
"Ключевым фактором такого сокращения было формирование банками резервов при одновременном сокращении спроса на кредиты вследствие ухудшения потребительских настроений. В частности, во втором квартале сократились займы на бытовую технику и автокредиты. Во втором квартале сокращалась доля неработающих кредитов, в том числе в государственных банках, вследствие списаний", – пояснили в НБУ.
Уровень покрытия неработающих кредитов резервами вырос за квартал на 1.2 п.п., до 96,8%, обновив исторический максимум.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хіба що для перегону в офшори!
Докерувались слуги!!!
В западноевропейских банках, вообще, бывает отрицательная процентная ставка по депозитам. Хочешь, чтобы банк хранил твои деньги - заплати за это.
У нас пока еще процентная ставка по депозитам положительная. Но падает. Если сделать ее как раньше - 15%, то эти деньги надо напечатать. А это инфляция и в конечном итоге девальвация. Если держать ставки по депозитам на уровне 15%, то скоро курс будет 50, потом 100 и т.д.
С какой стати за такое не надёжное хранение обесценивающейся гривни вообще платить?
В западноевропейских банках, вообще, ставка по кредиту 1% а не как в твоем зеленосранске по 30%
Поэтому на Западе люди получают пассивный доход не от банковских депозитов, а от ценных бумаг. Но у нас, к сожалению, нормального фондового рынка как не было так и нет. Фондовый рынок Украины выродился в рынок гособлигаций. Гособлигации - это единственный инструмент, который активно торгуется.
Рынка акций практически нет. Дневной объем торгов акциями украинских компаний по безадресным заявкам исчисляется десятками тысяч гривен. Т.е., ни о чем. На нью-йоркской фондовой бирже дневной объем торгов акциями исчисляется миллиардами долларов. На московской фондовой бирже -- сотнями миллионов долларов. А у нас - десятками тысяч гривен. Почему так? Потому что у нас олигархическая система. При проведении приХватизации акции не продавались на бирже по беадресным заявкам, а отдавались олигархам контрольными пакетами за копейки. А олигархи не бирже не торгуют. Если олигарх хочет продать завод, он встречается в ресторане Цюриха с другим олигархом и за обедом продает. Вот поэтому Украина и Молдова - две самые бедные страны Европы.
В западноевропейских банках, вообще, ставка по кредиту 1% а не как в твоем зеленосранске по 30%
Ура, товарищи!!!
То есть от полученного дохода с депозита платятся налоги (сейчас это 18 % + 1,5 %, поэтому доход равен 0,805 от объявленной банком ставки)...