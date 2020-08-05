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Ставки по депозитам населения в гривне упали ниже 9% годовых, – НБУ

Ставки по депозитам населения в гривне упали ниже 9% годовых, – НБУ

Ставки по гривневым депозитам населения снизились с 9,6% годовых на конец июня до менее 9% на конец июля.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины, передает БизнесЦензор

"Благодаря снижению учетной ставки и стабильности депозитной базы продолжают снижаться ставки по гривневым депозитам населения (9,6% годовых на конец июня и менее 9% на конец июля), что способствует снижению стоимости кредитов в национальной валюте", – сказано в сообщении.

В НБУ отмечаают, что стоимость валютных депозитов и кредитов продолжает находиться на низких уровнях. При этом благодаря укреплению гривни уровень долларизации депозитов во втором квартале снизился на 3.8 процентного пункта – до 40,7%.

По данным Нацбанка, во втором квартале продолжался прирост депозитов населения и бизнеса в банках. В частности, гривневые средства бизнеса на счетах в банках выросли на 9% за квартал и на 24,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Гривневые вклады населения в апреле-июне выросли на 10,9% (+24,1% год к году), преимущественно за счет вкладов до востребования. 

В то же время портфель чистых кредитов бизнеса (то есть портфель без учета резервов) сократился за квартал на 6,3% в гривне и на 3,6% в иностранной валюте в долларовом эквиваленте. Портфель чистых кредитов населению уменьшился на 5% за квартал (-4,4% за апрель) впервые с начала 2017 года.

"Ключевым фактором такого сокращения было формирование банками резервов при одновременном сокращении спроса на кредиты вследствие ухудшения потребительских настроений. В частности, во втором квартале сократились займы на бытовую технику и автокредиты. Во втором квартале сокращалась доля неработающих кредитов, в том числе в государственных банках, вследствие списаний", – пояснили в НБУ.

Уровень покрытия неработающих кредитов резервами вырос за квартал на 1.2 п.п., до 96,8%, обновив исторический максимум.

Автор: 

депозит (435) НБУ (9379)


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Топ коментарі
+8
Річна інфляція 12-15 % річних, а ставка по депозитах 9% річних, то який ідіот буде класти гривню на депозит!!!
Хіба що для перегону в офшори!
Докерувались слуги!!!
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05.08.2020 17:42 Відповісти
+8
В западноевропейских банках, вообще, бывает отрицательная процентная ставка по депозитам. Хочешь, чтобы банк хранил твои деньги - заплати за это.

Поэтому на Западе люди получают пассивный доход не от банковских депозитов, а от ценных бумаг. Но у нас, к сожалению, нормального фондового рынка как не было так и нет. Фондовый рынок Украины выродился в рынок гособлигаций. Гособлигации - это единственный инструмент, который активно торгуется.

Рынка акций практически нет. Дневной объем торгов акциями украинских компаний по безадресным заявкам исчисляется десятками тысяч гривен. Т.е., ни о чем. На нью-йоркской фондовой бирже дневной объем торгов акциями исчисляется миллиардами долларов. На московской фондовой бирже -- сотнями миллионов долларов. А у нас - десятками тысяч гривен. Почему так? Потому что у нас олигархическая система. При проведении приХватизации акции не продавались на бирже по беадресным заявкам, а отдавались олигархам контрольными пакетами за копейки. А олигархи не бирже не торгуют. Если олигарх хочет продать завод, он встречается в ресторане Цюриха с другим олигархом и за обедом продает. Вот поэтому Украина и Молдова - две самые бедные страны Европы.
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05.08.2020 17:51 Відповісти
+7
Только психически нездоровый человек,как правило избиратель Зеленского,может в нашей стране класть гривну на депозит.Да и не только гривну.
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05.08.2020 20:04 Відповісти
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" Гривневые вклады населения" - харе триндіти, виніс все, що можна й інші так роблять
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05.08.2020 17:21 Відповісти
Это злорадство НБУ? При такой девальвации говорить о снижении процентных ставок по депозитам - это достижение? Обобрали народ и говорят, что снижение учетной ставки снижает стоимость кредитов. Каких? Кому? Люди доверяют депозитам в гривне, чтобы был допдоход-они и здесь подкрались. ОТМЕНИТЕ налог на депозиты и снижайте дальше учетную ставку - не грабьте людей!!!
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05.08.2020 17:39 Відповісти
Річна інфляція 12-15 % річних, а ставка по депозитах 9% річних, то який ідіот буде класти гривню на депозит!!!
Хіба що для перегону в офшори!
Докерувались слуги!!!
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05.08.2020 17:42 Відповісти
Это злорадство НБУ? При такой девальвации говорить о снижении процентных ставок по депозитам - это достижение? Обобрали народ и говорят, что снижение учетной ставки снижает стоимость кредитов. Каких? Кому? Люди доверяют депозитам в гривне, чтобы был допдоход-они и здесь подкрались. ОТМЕНИТЕ налог на депозиты и снижайте дальше учетную ставку - не грабьте людей!!!
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05.08.2020 17:47 Відповісти
Забудьте о депозитах как о средстве получения пассивного дохода. Этого больше нет.

В западноевропейских банках, вообще, бывает отрицательная процентная ставка по депозитам. Хочешь, чтобы банк хранил твои деньги - заплати за это.

У нас пока еще процентная ставка по депозитам положительная. Но падает. Если сделать ее как раньше - 15%, то эти деньги надо напечатать. А это инфляция и в конечном итоге девальвация. Если держать ставки по депозитам на уровне 15%, то скоро курс будет 50, потом 100 и т.д.
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05.08.2020 17:57 Відповісти
А за пользование деньгами банки платить не должны? Или они кредиты бесплатно дают?

С какой стати за такое не надёжное хранение обесценивающейся гривни вообще платить?
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05.08.2020 20:19 Відповісти
От банков простому человеку надо держаться подальше, т.к. наши банки - это инструмент грабежа людей олигархами и государством. Если раньше риски работы с банками нивелировалось высокими процентами, то сейчас вообще неинтересно.
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05.08.2020 23:44 Відповісти
етот зеленодрочер расказивал что при зеленском доллар будет по 12

В западноевропейских банках, вообще, ставка по кредиту 1% а не как в твоем зеленосранске по 30%
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06.08.2020 10:44 Відповісти
В западноевропейских банках, вообще, бывает отрицательная процентная ставка по депозитам. Хочешь, чтобы банк хранил твои деньги - заплати за это.

Поэтому на Западе люди получают пассивный доход не от банковских депозитов, а от ценных бумаг. Но у нас, к сожалению, нормального фондового рынка как не было так и нет. Фондовый рынок Украины выродился в рынок гособлигаций. Гособлигации - это единственный инструмент, который активно торгуется.

Рынка акций практически нет. Дневной объем торгов акциями украинских компаний по безадресным заявкам исчисляется десятками тысяч гривен. Т.е., ни о чем. На нью-йоркской фондовой бирже дневной объем торгов акциями исчисляется миллиардами долларов. На московской фондовой бирже -- сотнями миллионов долларов. А у нас - десятками тысяч гривен. Почему так? Потому что у нас олигархическая система. При проведении приХватизации акции не продавались на бирже по беадресным заявкам, а отдавались олигархам контрольными пакетами за копейки. А олигархи не бирже не торгуют. Если олигарх хочет продать завод, он встречается в ресторане Цюриха с другим олигархом и за обедом продает. Вот поэтому Украина и Молдова - две самые бедные страны Европы.
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05.08.2020 17:51 Відповісти
етот зеленодрочер расказивал что при зеленском доллар будет по 12 Ставки по депозитам населения в гривне упали ниже 9% годовых, – НБУ - Цензор.НЕТ 3594

В западноевропейских банках, вообще, ставка по кредиту 1% а не как в твоем зеленосранске по 30%
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06.08.2020 10:49 Відповісти
Только психически нездоровый человек,как правило избиратель Зеленского,может в нашей стране класть гривну на депозит.Да и не только гривну.
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05.08.2020 20:04 Відповісти
а куди її ховати у кубишку?
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05.08.2020 22:31 Відповісти
Ура! Мы все так долго этого ждали! И наконец свершилось!!!!
Ура, товарищи!!!
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06.08.2020 03:50 Відповісти
Депозит 9%, кредит 40-50%.... Шикарно)
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06.08.2020 08:22 Відповісти
Зе ведет нас в Ивропу!, где 3%))))
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06.08.2020 09:21 Відповісти
И не забудем про налогообложение депозитов физических лиц.


То есть от полученного дохода с депозита платятся налоги (сейчас это 18 % + 1,5 %, поэтому доход равен 0,805 от объявленной банком ставки)...
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06.08.2020 09:39 Відповісти
Весело, что проценты по кредитам особо не снижаются! И банки тупо грабят население!
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06.08.2020 09:53 Відповісти
Тоесть в 2-3 раза ниже инфляции. Еще есть придурки которые несут деревянную гривню в банки?
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06.08.2020 11:26 Відповісти

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