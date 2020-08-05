Кабмин утвердил порядок ввоза и вывоза органов для трансплантации

Кабинет министров утвердил порядок перевозки анатомических материалов человека, а также из ввоза в Украину и вывоза за границу.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства в среду, 5 августа, по процедуре без обсуждения.

Постановление призвало урегулировать деятельность субъектов хозяйствования, которые транспортируют, ввозят анатомические материалы в Украину или вывозят их за границу.

Согласно документу, право на транспортировку анатомических материалов получат субъекты хозяйствования, которые имеют лицензию на предоставление медицинской помощи с применением трансплантации, а также нанятых ими подрядчиков.

Также установлено, что анатомические материалы человека в виде органов или их частей, предназначенных для трансплантации, могут вывозиться из страны или ввозиться в нее в рамках международного сотрудничества государственным Координационным центром трансплантации, согласно с обменом анатомическими материалами.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, в данное время вопрос перевозки анатомических материалов в Украине не урегулирован, тогда как в стране, по данным Минздрава, ежедневно умирает 9 человек из-за отсутствия системы трансплантации органов от умерших доноров. Это также вынуждает граждан проводить операции по трансплантации органов за границей.

Кроме того, постановлением урегулирован вопрос ввоза анатомических материалов для практической подготовки врачей.

Как отмечают в пресс-службе Минздрава, в 2019 году трансплантацию костного мозга за рубежом была проведена 62 украинским детям, а уже в этом году возможность проводить такие операции появится в Украине. Первую подобную операцию провели в детской больнице "Охматдет", а принятое сегодня постановление регулирует правила ввоза анатомических материалов человека.