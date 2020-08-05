Криклий анонсировал увеличение объемов строительства дорогих дорог из бетона

Программа "Большое строительство" предусматривает увеличение объемов строительства дорог с использованием цементобетона.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время презентации программы развития цементобетонных дорог, передает БизнесЦензор.

"Сейчас цементобетонные дороги составляют лишь 1% от общей протяженности сети автодорог в Украине, но мы будем менять эту ситуацию. Первые проекты с цементобетонным покрытием уже реализуются на дороге Н-31 Киев-Днепр в Полтавской области. Также продолжается реконструкция обхода Житомира на дороге М-06 и капитальный ремонт автодороги Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев в Николаевской области", – сообщил Криклий.

По его словам, такую ​​технологию важно использовать на дорогах с наибольшей интенсивностью и большой нагрузкой на дорожное покрытие. Тем более, что высокая локальная составляющая себестоимости цементобетонных дорог ведет к созданию новых рабочих мест и уменьшает зависимость страны от импорта.

Согласно планам "Укравтодора", до 2040 года в Украине 30% дорог должны быть построены из бетона, сообщает ЦТС.

Отмечается, что главными перспективными объектами сети цементобетонных дорог на востоке Украины станут международная трасса М-29 Харьков-Перещепино (180 км), национальная трасса Н-08 Борисполь-Мариуполь (95 км в пределах Днепропетровской области) и региональная трасса Р-55 Одесса - Новый Буг (135 км).

По словам народного депутата ВРУ Елены Шуляк, на данный момент готовится концепция относительно развития бетонных дорог в Украине, которая будет разработана на 2021-2025 годы.

"В течении пяти лет планируется потратить 95,5 млрд грн на строительство бетонных дорог в Украине. Средства будут привлекаться из госбюджета, возможно, часть средств будет предоставлена Международным валютным фондом", - добавила Шуляк.

Ожидается, что имплементация программы позволит увеличить ВВП Украины, сократить расходы на содержание дорог, а также создать дополнительные 6 тысяч рабочих мест.

"Цементобетонные дороги дешевле и надежнее, поскольку имеют больший срок эксплуатации по сравнению с асфальтовым, они термостойкие и способны выдерживать значительные нагрузки. Всемирный банк рекомендует строить именно такие дороги для создания дешевой и надежной инфраструктуры. И мы продолжим изучать лучший зарубежный опыт строительства таких дорог", - добавил Криклий.

Программу развития цементобетонных дорог в Украине презентовали Укравтодор, ГП "ГосДорНИИ" и Ассоциация производителей цемента Украины.