Кабмин выделил 13 миллионов на ликвидацию последствий наводнения на Тернопольщине

Кабинет министров на заседании в среду, 5 августа, выделил 12,6 млн грн финансовой помощи из резервного фонда госбюджета Тернопольской областной госадминистрации на преодоление последствий наводнения в западных регионах Украины.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Представитель Кабмина уточнил, что от наводнения в Тернопольской области пострадал 21 населенный пункт, было затоплено 148 зданий и дом Областного детско-коммунального санатория (Залищики) в 7 населенных пунктах, подтоплено 3 730 гектаров сельскохозяйственных угодий в 11 населенных пунктах, участки автомобильных дорог местного значения.

По предварительным расчетам Тернопольской ОГА, объем убытков от чрезвычайной ситуации составляет более 50 млн грн.

Как сообщалось, ранее Кабмин выделил 754 млн грн на ликвидацию последствий наводнения на территориях Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей.