Кабмин утвердил стратегию развития регионов до 2027 года
Кабинет министров на заседании в среду, 5 августа, утвердил Государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 годы.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.
По словам премьера, стратегия предусматривает подходы к развитию городских агломераций, монофункциональных городов, сельских территорий в неблагоприятных условиях, горных районов, макрорегиона "Азов-Черное море", приграничных территорий.
"Учтены также вопросы нового административно-территориального устройства. Новосозданные 136 районов и 1470 ОТГ – это лишь один из шагов в этом направлении", – скзал Шмыгаль.
При этом премьер пообещал, что о сокращении объектов социальной инфраструктуры не идет.
Глава правительства добавил, что теперь большинство этих объектов будут переданы объединенным территориальным общинам, и они самостоятельно смогут ими управлять.
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В пресс-службе Министерства цифровой трансформации уточнили, что стратегия среди прочего будет способствовать повышению уровня цифровой грамотности населения, а также обеспечению доступа к высокоскоростному интернету всех населенных пунктов.
В свою очередь в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий отметили, что в рамках Стратегии предусмотрен ряд операционных целей и задач для восстановления и развития территорий Донецкой и Луганской областей, пострадавших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.
При этом стратегия предусматривает обеспечение упрощения процедур и беспрепятственного доступа граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях, к получению социальных и медицинских услуг в других регионах Украины.
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