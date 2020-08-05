Банки уволили 2300 сотрудников на фоне коронакризиса, – НБУ

Украинские банки по итогам апреля-июня 2020 года сократили 2,3 тыс. сотрудников на фоне коронакризиса, в том числе в банках с иностранным капиталом уволено около 1,4 тыс. работников, с частным – 300, в государственных банках (без "Приватбанка") – 500, а в "Приватбанке" – 100.

Об этом говорится в обзоре банковского сектора НБУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечается, последнее такое сокращение сотрудников было в 2018 году.

Нацбанк добавил, что во втором квартале 2020 года банки продолжили сокращать региональную сеть и закрыли 334 отделения, около 200 из которых госбанки (без "Приватбанка") и около 100 – "Приватбанк".

По данным НБУ, сеть POS-терминалов банков во втором квартале, после незначительного сокращения в первом, возросла на 8 тыс. единиц – до 352 тыс., в частности, наибольший прирост произошел в "Приватбанке" – 5,8 тыс. (до 205 тыс.).

В обзоре также отмечается, что количество банкоматов украинских банков сокращается уже полтора квартала подряд и во втором квартале 2020 года снизилось на 900 единиц – до 34,7 тыс., в том числе "Приватбанк" остановил работу около 500 терминалов, а банки с инкапиталом – около 400.