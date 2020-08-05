В Италии открыли новый мост из украинской стали "Метинвеста"

В Генуе (Италия) 3 августа открылcя новый мост, для строительства которого украинский метхолдинг Метинвест поставил 18,5 тыс. тонн проката, что составляет значительную часть от всего объема стального сооружения.

Об этом сообщает пресс-служба Метинвеста, передает БизнесЦензор.

В церемонии открытия участвовали президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр Джузеппе Конте, мэр Генуи Марко Буччи, губернатор Лигурии Джованни Тоти, архитектор проекта Ренцо Пьяно.

Мост построен взамен разрушенного два года назад старого моста Моранди. Старый мост проходил над рекой Польчевера и железнодорожными путями. Соединял две части Генуи и связывал Лигурию с портом и основными европейскими транспортными коридорами. Назван в честь инженера Риккардо Моранди.

14 августа 2018 года один из пролётов моста обрушился вместе с десятками автомобилей на нем. Трагедия унесла жизни 43 человек.

Проектированием и строительством моста занималась специально для этого созданная компания Pergenova, совместное предприятие Salini Impregilo и Fincantieri Infrastructure. Последняя компания – часть крупнейшей судостроительной Fincantieri Group, с которой сотрудничает Метинвест.

Линии нового моста напоминают корпус корабля, который опоясывают 43 светильника — в память о каждом погибшем в катастрофе.

Это "умный" мост: следить за состоянием всех частей конструкции будут роботы, а освещать – фотоэлектрические панели, которые питаются солнечным светом и обеспечивают мост энергией.

Виадук длиной чуть больше километра состоит из 19 стальных и бетонных пролетов, его поддерживают 18 опор. Стальная часть мостового полотна шириной 26 метров изготовлена из листов различной толщины. Виадук возвышается над землей на 45 метров.

Мост стоимостью 202 млн евро построили за год. Устойчивость и долговечность конструкции обеспечивает металлический каркас. Всего на сооружение ушло 24 тысячи тонн стали, чего хватило бы на три Эйфелевы башни.

Метинвест стал главным поставщиком стали для строительства моста в январе 2019 года. Полуфабрикаты изготовили на комбинате в Мариуполе, а высокопрочный прокат – на итальянском Trametal.

Метинвест – основной поставщик толстого листа в Италии, занимает четверть местного рынка стали и управляет двумя прокатными заводами.

Metinvest Trametal в Сан-Джорджо ди Ногаро (Удине) в 2019 году произвел около 500 тыс. тонн плоского проката. Ferriera Valsider в Оппеано (Верона) в прошлом году выпустил 140 тыс. тонн плоского проката и 520 тыс. тонн горячекатаного рулона.