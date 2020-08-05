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"Укрзализныця" потратит 15 миллионов на тестирование сотрудников на коронавирус

"Центр охраны здоровья" АО "Укрзализныця" закупит услугу по проведению ПЦР-тестирование на COVID-19 и медицинское оборудование на 20 млн грн. В том числе 14,5 млн грн филиал потратит на тестирование сотрудников компании.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, пройти тест на коронавирус смогут все сотрудники национального перевозчика, в том числе медицинский персонал клинических больниц на железнодорожном транспорте.

"Учитывая отсутствие в клинических больницах вирусологических лабораторий и соответствующего медицинского оборудования для осуществления ПЦР-тестирования, мы решили закупить эту услугу. В пяти из восьми ведомственных больниц "Укрзализныци" есть ИФА-анализаторы (рекомендуемый Минздравом аналог). Считаю, что мы вовремя пришли к выводу, что решить проблему можно за счет закупки услуги по ПЦР-тестированию на аутсорсинге. Такой шаг является рациональным, так как мы сможем протестировать гораздо большее количество коллектива. Тем более, что цена на услугу снижается", – рассказала директор ЦОЗ Наталья Белинская. 

Кроме того, 5,6 млн грн. потратят на закупку медицинского оборудования. В частности, закупят дозатор лечебных веществ, фибробронхоскоп, электроотсос (трахеальная система всасывания), аппарат рентгеновский диагностический передвижной, газоанализатор крови с возможностью определения электролитов, глюкозы и лактата, ИФА-анализаторы.

По словам Белинской, средства на это удалось сэкономить на предыдущих закупках "Укрзализныци".

Автор: 

лікарня (207) медицина (625) Укрзалізниця (4813)


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