Зеленский подписал закон о повышении стипендий детям-сиротам

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 8 закона "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки" относительно усиления социальной защиты учащихся, студентов (курсантов) из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и некоторых других лиц" № 785-IX, который Верховная Рада приняла 14 июля.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

Документом предусмотрено увеличение размера стипендии и ежегодной денежной помощи на приобретение учебной литературы детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Согласно закону, детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, лицам из их числа, а также ученикам, студентам (курсантам), которые во время обучения и в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей, предоставлено право на получение социальной стипендии, должностного оклада во всех учреждениях высшего образования, независимо от их ведомственного подчинения.

Размер социальной стипендии, должностного оклада составит не менее 150% размера прожиточного минимума для детей соответствующего возраста, а по достижении такими детьми 18 лет – 150% размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и вводится в действие с 1 января 2021 года.