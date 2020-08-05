Заместителем нового вице-премьера по промышленности может стать его партнер по бизнесу

На должность руководителя службы вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности претендует Андрей Моисеенков.

Об этом свидетельствует его декларация на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным Единого госреестра, Моисеенков является руководителем и совладельцем (доля 2%) ООО "Авиационно-космические системы и технологии", в котором 48% принадлежит самому вице-премьеру-министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегу Урускому.

Согласно декларации за 2019 год, Моисеенков владеет квартирой площадью 77,9 кв. м и гаражом в Киеве, земельным участком 772 кв. м в Гореничах (Киевская обл.), автомобилем Mitsubishi Outlender 2007 г. в.

Он задекларировал 269,5 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности, а также $62 тыс. и 584 тыс. грн наличными.

Как сообщалось, 16 июля Верховная Рада назначила Олега Уруского на пост вице-премьер-министра -министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. С апреля Уруский возглавлял инжиниринговую компанию, конечным бенефициаром которой является академик военных наук России Владимир Кульчицкий.