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Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента чиновника МВД времен Януковича

Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента чиновника МВД времен Януковича

Президент Владимир Зеленский назначил Олега Татрова заместителем руководителя Офиса президента Украины.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №310/2020 от 5 августа обнародован на сайте главы государства.

"В компетенцию Олега Татарова будет входить формирование государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, экспертно-аналитическое обеспечение работы Офиса президента, обеспечение гарантий национальной безопасности государства в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека", – сообщает пресс-служба президента.

В сообщении пресс-службы президента в биографии Татарова указали: "долгое время работал в органах внутренних дел, в частности занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления МВД Украины, а с 2014 года занимался адвокатской практикой, возглавлял адвокатское объединение".

Однако известно, что Татаров в 2011-2014 годах занимал должность заместителя начальника главного следственного управления МВД во время руководства министерством сбежавшего впоследствии в Россию Виталия Захарченко. Во время Революции достоинства в том числе отвечал за криминальное преследование ее участников.

После бегства экс-президента Виктора Януковича в Россию Татаров в 2014-2018 годах возглавлял юридический департамент ПАО "Строительная корпорация "Укрбуд", которое контролировалось бывшим нардепом Максимом Микитасем.

Уже после увольнения из "Укрбуда" он вместе с бывшим руководителем в МВД Василием Фаринником стал сооснователем адвокатского объединения "Татаров, Фаринник, Головко" и одноименного общества с ограниченной ответственностью (сейчвас название изменено на ООО "Правовая компания "Креденс"). По данным издания Liga.net, эту фирму называют "юристами Портнова", бывшего заместителя глав Администрации президента Виктора Януковича, который вернулся в Украину после победы на выборах Владимира Зеленского.

Автор: 

Зеленський Володимир (2529) призначення (1150) Портнов (21) Татаров Олег (57)


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