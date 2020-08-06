Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента чиновника МВД времен Януковича

Президент Владимир Зеленский назначил Олега Татрова заместителем руководителя Офиса президента Украины.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №310/2020 от 5 августа обнародован на сайте главы государства.

"В компетенцию Олега Татарова будет входить формирование государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, экспертно-аналитическое обеспечение работы Офиса президента, обеспечение гарантий национальной безопасности государства в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека", – сообщает пресс-служба президента.

В сообщении пресс-службы президента в биографии Татарова указали: "долгое время работал в органах внутренних дел, в частности занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления МВД Украины, а с 2014 года занимался адвокатской практикой, возглавлял адвокатское объединение".

Однако известно, что Татаров в 2011-2014 годах занимал должность заместителя начальника главного следственного управления МВД во время руководства министерством сбежавшего впоследствии в Россию Виталия Захарченко. Во время Революции достоинства в том числе отвечал за криминальное преследование ее участников.

После бегства экс-президента Виктора Януковича в Россию Татаров в 2014-2018 годах возглавлял юридический департамент ПАО "Строительная корпорация "Укрбуд", которое контролировалось бывшим нардепом Максимом Микитасем.

Уже после увольнения из "Укрбуда" он вместе с бывшим руководителем в МВД Василием Фаринником стал сооснователем адвокатского объединения "Татаров, Фаринник, Головко" и одноименного общества с ограниченной ответственностью (сейчвас название изменено на ООО "Правовая компания "Креденс"). По данным издания Liga.net, эту фирму называют "юристами Портнова", бывшего заместителя глав Администрации президента Виктора Януковича, который вернулся в Украину после победы на выборах Владимира Зеленского.



