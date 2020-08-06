Один из участников строительства "Северного потока-2" отказался продолжать работу

Российская компания "Межрегионтрубопроводстрой" (МРТС) не намерена предоставлять трубоукладочную баржу "Фортуна" для достройки российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает РБК со ссылкой на официального представителя компании, передает БизнесЦензор.

"Акционерное общество "Межрегионтрубопроводстрой" не принимает и не намерено принимать участие в выполнении работ по укладке газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море с использованием трубоукладочной баржи "Фортуна" или иным образом", – сообщил представитель компании.

В МРТС уточнили, что компания никогда не являлась собственником баржи "Фортуна", а арендует его по договору бербоут-чартера (аренда без экипажа). "Фортуна" по состоянию на 30 июля числилась в составе флота МРТС, но сейчас это судно там не указано.

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Баржа "Фортуна" по данным сервиса Marine Traffic, сейчас находится в немецком порту Росток. Она называлась аналитиками как один из кандидатов на достройку "Северного потока-2", остановленную в декабре 2019 года из-за санкций США.

Так, отраслевое издание ICIS отмечало, что если в достройке газопровода будут участвовать "Фортуна" и трубоукладчик "Академик Черский", то финальные работы могут занять около 53 дней.

Ранее принадлежащая "Газпрому" проектная компания Nord Stream 2 (строит одноименный трубопровод) получила разрешение Датского энергетического агентства (DEA) использовать при строительстве не только судно (или суда) с динамической системой позиционирования (как "Академик Черский"), но и суда с якорной системой позиционирования (как "Фортуна").

При этом Nord Stream 2 никогда не называл конкретные суда, которые могут участвовать в достройке газопровода, после того как из строительства вышла Allseas.

И "Академик Черский", и "Фортуна" в последние месяцы стояли в немецком порту Мукран, логистическом хабе проекта.

Проектная компания Nord Stream 2 в ноябре 2019 года указывала на своем сайте, что судно "Фортуна" компании МРТС уложило первые 13 км обеих ниток газопровода от российского берега.

Как сообщалось, ранее компания-собственник судна-трубоукладчика "Академик Черский", которое планируется использовать для завершения строительства газопровода "Северный поток-2", исчезла из перечня аффилированных с российским "Газпромом" предприятий.

Перед этим Сенат и Конгресс поддержали включение новых санкций против газопровода "Северный поток-2" в оборонный бюджет США на 2020/2021 финансовый год, который начнется 1 октября.