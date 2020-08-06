Зеленский обсудил строительство заводов для производства водорода и майнинга криптовалют

Президент Владимир Зеленский встретился с инвесторами, которые намерены построить в Украине дата-центр, завод по производству водорода и ветроэлектростанцию.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

В частности, во встрече приняли участие представители Yom Capital Ltd, которые планируют построить вычислительный дата-центр мощностью 1 ГВт, а также представители компании NBT, которая строит ветроэлектростанцию ​​мощностью 800 МВт и разрабатывает проект электролизного производства водорода на 200 МВт на территории Запорожской области.

Согласно сообщению, объем инвестиций, привлеченных для строительства ветроэлектростанции, составит более 1,2 млрд евро, а для производства водорода – более 300 млн евро.

Также на встрече присутствовал представитель проектной компании ООО "Н2".

Зеленский во время встречи подчеркнул, что всегда поддерживает шаги, которые ведут к тем или иным проектам.

"Очень хотелось бы, чтобы такие встречи, которых бывает в жизни много, превращались из теоретических вещей в практические", – отметил президент.

CEO компании NBT Джоар Викен напомнил, что компания NBT в Украине работает много лет и уже инвестировала 400 млн евро, а инвестиции в размере 1,2 млрд евро планирует осуществить осенью этого года.

Как писал БизнесЦензор, норвежская NBT строит несколько ВЭС в Херсонской и Запорожской областях.



Согласно госреестру юрлиц, ООО "Н2" с уставным капиталом 1 тыс. грн зерегистрировано в феврале 2020 года. Его бенефициаром черед ЧАО "КУА "Славутич-Инвест" указан киевлянин Вадим Чижковский. Директором компании указан Андрей Жовнер, который также руководит ООО "Азовинвестпром", собственником которого в 2019 году стала компания "Ист Реньюебл Зофия Эйби" из группы норвежской NBT.

Yom Capital Ltd - кипрская компания, создана в 2017 году, ее возглавляет Волтер Комарек, который указывает среди направлений ее деятельности инвестирование в разработку защиты от Covid19 и биотехнологические компании. До этого Комарек занимался телекоммуникациями, новыми технологиями и блокчейн-стартапами, а в последнее время создает европейскую майнинговую ферму и технологический центр.

Как сообщалось, в мае и.о. министра энергетики Ольге Буславец выступила с инициативой направить профицит электроэнергии от атомной генерации в Украине на майнинг криптовалюты. Для этого может быть построен дата-центр возле Запорожской АЭС.



Согласно сообщению пресс-службы Минэнерго, перед встречей с президентом и.о. министра Ольги Буславець провела переговоры сдиректором ООО "Н2" Андреем Жовнер и СЕО Yom Capital Ltd Уолтером Комареком.