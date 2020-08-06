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Зеленский обсудил строительство заводов для производства водорода и майнинга криптовалют

Зеленский обсудил строительство заводов для производства водорода и майнинга криптовалют

Президент Владимир Зеленский встретился с инвесторами, которые намерены построить в Украине дата-центр, завод по производству водорода и ветроэлектростанцию.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

В частности, во встрече приняли участие представители Yom Capital Ltd, которые планируют построить вычислительный дата-центр мощностью 1 ГВт, а также представители компании NBT, которая строит ветроэлектростанцию ​​мощностью 800 МВт и разрабатывает проект электролизного производства водорода на 200 МВт на территории Запорожской области.

Согласно сообщению, объем инвестиций, привлеченных для строительства ветроэлектростанции, составит более 1,2 млрд евро, а для производства водорода – более 300 млн евро.

Также на встрече присутствовал представитель проектной компании ООО "Н2".

Зеленский во время встречи подчеркнул, что всегда поддерживает шаги, которые ведут к тем или иным проектам.
"Очень хотелось бы, чтобы такие встречи, которых бывает в жизни много, превращались из теоретических вещей в практические", – отметил президент.
CEO компании NBT Джоар Викен напомнил, что компания NBT в Украине работает много лет и уже инвестировала 400 млн евро, а инвестиции в размере 1,2 млрд евро планирует осуществить осенью этого года.

Как писал БизнесЦензор, норвежская NBT строит несколько ВЭС в Херсонской и Запорожской областях.

Согласно госреестру юрлиц, ООО "Н2" с уставным капиталом 1 тыс. грн зерегистрировано в феврале 2020 года. Его бенефициаром черед ЧАО "КУА "Славутич-Инвест" указан киевлянин Вадим Чижковский. Директором компании указан Андрей Жовнер, который также руководит ООО "Азовинвестпром", собственником которого в 2019 году стала компания "Ист Реньюебл Зофия Эйби" из группы норвежской NBT.

Yom Capital Ltd - кипрская компания, создана в 2017 году, ее возглавляет Волтер Комарек, который указывает среди направлений ее деятельности инвестирование в разработку защиты от Covid19 и биотехнологические компании. До этого Комарек занимался телекоммуникациями, новыми технологиями и блокчейн-стартапами, а в последнее время создает европейскую майнинговую ферму и технологический центр.

Как сообщалось, в мае и.о. министра энергетики Ольге Буславец выступила с инициативой направить профицит электроэнергии от атомной генерации в Украине на майнинг криптовалюты. Для этого может быть построен дата-центр возле Запорожской АЭС.

Согласно сообщению пресс-службы Минэнерго, перед встречей с президентом и.о. министра Ольги Буславець провела переговоры сдиректором ООО "Н2" Андреем Жовнер и СЕО Yom Capital Ltd Уолтером Комареком.

Автор: 

Зеленський Володимир (2529) вітряк (80) криптовалюта (642) водень (166) Буславець Ольга (78)


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Ну и нахрена тот водородный завод?!
Транспорта с водородными двигателями не предвидится, транспорт ушел в сторону аккумуляторов!
Зато стало понятно зачем останавливают АЭС с дешевой э\э заполняя рынок энергией с Ахметовских ТЭС.....И Ахметов жиреет и легким движением руки, появляется "никому не нужная" дешевая энергия с АЭС, которую "инвестор" готов использовать чтобы майнить дармовую криптовалюту и водород!!!
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06.08.2020 10:07 Відповісти
Ну не может Зеля сделать хоть что-то без зашквара!
Если действительно есть избыток ночной атомной электроэнергии - строительство её потребителей - замечательное дело!
Но тут же нужно насрать сверхмощной ветровой электростанцией, которая будет высасывать бабки зелёным тарифом....
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06.08.2020 10:14 Відповісти
А как насчёт зелёной энергетики??? Или Зеленая энергетика распространяется только на жителей страны???
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14.10.2020 13:04 Відповісти
Загрязнение окружающей экологии мало интересует??? Радиация майнинг зелёная энергетика повышение цен на кварплату и электроэнергию???
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14.10.2020 13:07 Відповісти

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