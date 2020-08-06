SpaceX впервые смогла поднять в воздух прототип межпланетной ракеты. ВИДЕО
Компания SpaceX продемонстрировала первый испытательный полет прототипа ракеты Starship, которую планируется использовать для полетов к Марсу.
В рамках испытаний ракета поднялась на 150 метров, передает БизнесЦензор со ссылкой на ain.ua.
Прототип тестировали с отсутствующим носовым конусом, но это не помешало успешно поднять его в воздух и приземлить на тестовую площадку SpaceX в Техасе, отмечает Engadget.
Ракета взлетела, используя единственный двигатель Raptor.
В компании опубликовали видео тестового полета и приземления.
Как сообщалось, первые спытания первого полномасштабного опытного прототипа космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX на полигоне в Бока Чика на юге американского штата Техас в ноябре 2019 года завершились неудачно.
Первоначально концепция ракетной системы BFR (Big Falcon Rocket) и BFS (Big Falcon Ship), которая тогда проходила под названием ITS (Interplanetary Transport System), была представлена Илоном Маском на Международном конгрессе астронавтики еще в сентябре 2016 года. В ноябре 2018 года Маск сообщил о переименовании ракеты-носителя BFR в Super Heavy, а корабля BFS - в Starship.
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