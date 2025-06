Samsung представил новую флагманскую модель смартфона. ВИДЕО

Samsung Electronics Co Ltd представила новый смартфон Galaxy Note.

Новый Note 20 оснащен 6,7-дюймовым дисплеем, поддержкой 5G и стилусом S-Pen, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Эта модель поступит в продажу 21 августа в примерно 70 странах, включая США, где базовая версия будет продаваться по $999.

Как отмечает агентство, южнокорейская компания представила новинку в надежде навязать более серьезную борьбу конкурентам – Huawei и Apple, в то время как рынок смартфонов начинает восстанавливаться после коронавирусного спада.

Предыдущую премиальную модель, S20, Samsung запустила в феврале – в начале пандемии. Однако с тех пор компания уступила первое место на рынке смартфонов китайской Huawei, поскольку люди в период экономических трудностей выбирают более дешевые модели.

Introducing the powerphone that empowers your work and play.#GalaxyNote20 Series

