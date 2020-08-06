Большая распродажа тюрем завершится строительством новых, – Малюська

Запущенная Минюстом распродажа неиспользуемых тюрем в итоге должна завершиться строительством новых исправительных учреждений.

Как передает БизнесЦензор, об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Означает ли продажа тюрем том, что мы будем выпускать осужденных на свободу? Нет. Просто у нас слишком много избыточного имущества, на содержание которого мы тратим средства. Вот с него как раз и начинается продажа", – сообщил минитр.

Глава Минюста также привел план, призванный оптимизировать сеть тюремных заведений и обеспечить строительство новых.

"Большая распродажа тюрем" будет выглядеть так:

продаем замороженные тюрьмы (они не используются и мы только теряем средства на их охрану); оптимизируем сеть существующих тюрем, высвобождаем, замораживаем и продаем еще до десятка пока функционирующих тюрем; выбираем города, в которых следственные изоляторы будут выводиться из центральных частей города в промзону или вообще за городскую черту. Чем лояльнее будет власть, тем больше шансов что соответствующий город попадет в список первых; проектируем и строим первые новые и современные следственные изоляторы в окрестностях; продаем старые следственные изоляторы в центральных частях городов и переезжаем в новые; повторяем шаги 4 и 5 пока не получим полностью новую сеть современных СИЗО; строим/реконструируем учреждения исполнения наказаний;

шаги 1-3 уже находятся в процессе реализации. В течение следующих нескольких недель мы продолжим представить первые лоты и обеспечивать возможность их осмотра потенциальными покупателями", – уточнил министр.

"Как видно из описанного выше плана "большая распродажа тюрем" перерастет в "большое строительство тюрем", – добавил Малюська.

Как сообщалось, Министерство юстиции в рамках программы по продаже помещений заведений пенитенциарной системы выставило на продажу Ирпенский исправительный центр №132 в Коцюбинском, который сейчас не используется.



