Крупнейшие мобильные операторы договорились о совместном использовании сетей

Мобильный оператор lifecell присоединился к Меморандуму о совместном использовании телекоммуникационной инфраструктуры, подписанном ранее мобильными операторами "Киевстар" и "Vodafone Украина" для ускорения развертывания сетей 4G в сельской местности и на автодорогах.

Меморандум предполагает совместное использование каналов связи, базовых станций и другого оборудования, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

Согласно сообщению, lifecell предлагает расширить действие документа и совместно использовать существующие сети во всех населенных пунктах, где возникнет такая необходимость.

"Мы предлагаем мобильным операторам расширить действие уже подписанного Меморандума и применять его во всех населенных пунктах, где есть необходимость в развитии или улучшении качества мобильной связи, а не только в тех, где проживает менее 2-х тыс. человек, как указано сейчас в настоящем документе", – отметил глава lifecell Исмет Языджи.

По словам топ-менеджера, расширение сотрудничества операторов в населенных пунктах, нуждающихся в улучшении связи без привязки к количеству жителей даст возможность получить доступ к услугам 4G всем без исключения гражданам, которые проживают в селах до 2-х тыс. жителей и в небольших городках с населением 3-4 тыс. человек. Кроме того, такое сотрудничество позволит операторам быстрее разворачивать 4G-покрытие по всей территории страны.

Напомним, "Киевстар" и "Vodafone Украина" договорились о совместном использовании сетей ради развития 4G в селах и на дорогах в начале июля 2020 года.