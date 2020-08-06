Связанная с россиянами фирма покупает три отеля в Киеве и Львове

Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрения дела о концентрации в виде покупки кипрской Pumori Enterprises Investments Ltd более 50% доли в уставном капитале ООО "Хотел Проперти".

Как сообщает пресс-служба АМКУ, распоряжение об открытии дела о концентрации было принято 4 августа, передает БизнесЦензор.

"Хотел Проперти" является владельцем столичной гостиницы "Славутич", отмечает Интерфакс-Украина.

Кроме того, ранее Хозсуд Киева принял решение об истребовании гостиничного комплекса "Лыбидь" из владения ООО "Хотел проперти" и передаче его прежнему собственнику – ОАО "Гостиничный комплекс "Лыбидь", однако позже Северный апелляционный хозсуд Киева отменил это решение.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, учредителем ООО "Хотел Проперти" является кипрская компания "Шелтерок Инвестментс Лимитед" (100%), а конечным бенефициаром – Иоаннис Агицос.

АМКУ также в четверг рассмотрит вопрос приобретения Pumori Enterprises Investments Ltd более 50% акций ЧАО "Туристическо-гостиничный комплекс "Днестр" (Львов).

Читайте также: Владелец московского ЦСКА решил избавиться от акций украинского банка и отеля "Премьер Палац" (обновлено)

Кипрская Pumori Enterprises Investments Ltd. является основным владельцем ЧАО "Отель "Премьер Палац" (62%) вместе с ООО "Восточно-европейская отельная компания" (12,7%) и ООО "Отельный комплекс "Русь" (16%, как и "Премьер Палац", входит в сеть Premier Hotels and Resorts). Premier Hotels and Resorts управляет 18 гостиницами категории 2-5 звезд в 13 населенных пунктах Украины.

Pumori Enterprises Investments Ltd в 2012 году также приобрела 50,51% акций ПАО "Туристско-гостиничный комплекс "Днестр".

Pumori Enterprises Investments Ltd связывают с группой VS Energy члена Совета Федерации РФ Александра Бабакова и российских бизнесменов Евгения Гинера, Михаила Воеводина и Сергея Шаповалова.

В начале 2017 года россиян в качестве бенефициаров бизнеса VS Energy заменили неизвестные граждане Германии, Латвии и Словакии, которые и ранее были связаны с бизнесом Бабакова и Гинера. Эти же лица сейчас указаны в госреестре в качестве бенефициаров ООО "Восточно-европейская отельная компания".

Напомним, в июне 2017 года США ввели санкции против Александра Бабакова, который является членом Совета федерации Федерального собрания РФ, а также спецпредставителем президента РФ по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом.