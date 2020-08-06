БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Связанная с россиянами фирма покупает три отеля в Киеве и Львове

Связанная с россиянами фирма покупает три отеля в Киеве и Львове

Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрения дела о концентрации в виде покупки кипрской Pumori Enterprises Investments Ltd более 50% доли в уставном капитале ООО "Хотел Проперти".

Как сообщает пресс-служба АМКУ, распоряжение об открытии дела о концентрации было принято 4 августа, передает БизнесЦензор.

"Хотел Проперти" является владельцем столичной гостиницы "Славутич", отмечает Интерфакс-Украина.

Кроме того, ранее Хозсуд Киева принял решение об истребовании гостиничного комплекса "Лыбидь" из владения ООО "Хотел проперти" и передаче его прежнему собственнику – ОАО "Гостиничный комплекс "Лыбидь", однако позже Северный апелляционный хозсуд Киева отменил это решение.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, учредителем ООО "Хотел Проперти" является кипрская компания "Шелтерок Инвестментс Лимитед" (100%), а конечным бенефициаром – Иоаннис Агицос.

АМКУ также в четверг рассмотрит вопрос приобретения Pumori Enterprises Investments Ltd более 50% акций ЧАО "Туристическо-гостиничный комплекс "Днестр" (Львов).

Читайте также: Владелец московского ЦСКА решил избавиться от акций украинского банка и отеля "Премьер Палац" (обновлено)

Кипрская Pumori Enterprises Investments Ltd. является основным владельцем ЧАО "Отель "Премьер Палац" (62%) вместе с ООО "Восточно-европейская отельная компания" (12,7%) и ООО "Отельный комплекс "Русь" (16%, как и "Премьер Палац", входит в сеть Premier Hotels and Resorts). Premier Hotels and Resorts управляет 18 гостиницами категории 2-5 звезд в 13 населенных пунктах Украины.

Pumori Enterprises Investments Ltd в 2012 году также приобрела 50,51% акций ПАО "Туристско-гостиничный комплекс "Днестр".

Pumori Enterprises Investments Ltd связывают с группой VS Energy члена Совета Федерации РФ Александра Бабакова и российских бизнесменов Евгения Гинера, Михаила Воеводина и Сергея Шаповалова.

В начале 2017 года россиян в качестве бенефициаров бизнеса VS Energy заменили неизвестные граждане Германии, Латвии и Словакии, которые и ранее были связаны с бизнесом Бабакова и Гинера. Эти же лица сейчас указаны в госреестре в качестве бенефициаров ООО "Восточно-европейская отельная компания".

Напомним, в июне 2017 года США ввели санкции против Александра Бабакова, который является членом Совета федерации Федерального собрания РФ, а также спецпредставителем президента РФ по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом.

все "случайно" купленные кацапами вещи (как минимум на нашей территории) должны быть конфискованы в счет возмещения убытков, репараций и т.д. и т.п. как минимум если высянится что они спонсировали терроризм рф путем оплаты там различных налогов.
06.08.2020 16:55 Відповісти
+5
"Путинские олигархи... прекрасно чувствуют себя в Киеве. Вот, например, А.Бабаков, теснейшим образом связанный с Кремлем бизнесмен и политик, находящийся под санкциями ЕС. В Украине у него все хорошо, он только расширяет свой многопрофильный бизнес. Бабаков вместе с двумя другими пропутинскими бизнесменами, М.Воеводиным и Е.Гинером контролируют 10 основных облэнерго Украины. Ему принадлежит также множество торговых центров и гостиниц... Власти позволили ему полностью выкупить «Черновцыоблэнерго». Бабаков не просто бывший вице-спикер Госдумы, голосовавший за аннексию Крыма. Он - «спецпредставитель президента по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом»... Он - официальный уполномоченный Кремля по манипуляции русскоговорящими гражданами разных стран в интересах путинского режима... Его собственность и финансовые ресурсы (как и других российских олигархов) - бомба замедленного действия под независимостью страны... Путинский агент-олигарх, владеющий стратегическими предприятиями...полный абсурд".

(Путин будет воевать против Украины до последнего доллара, И.Эйдман).
06.08.2020 14:51 Відповісти
+4
ООО "Хотел Проперти". Даже не скрывают свое издевательство над украинцами
06.08.2020 14:19 Відповісти
ООО "Хотел Проперти". Даже не скрывают свое издевательство над украинцами
06.08.2020 14:19 Відповісти
Почему хотел,пропирают по самые помидоры
06.08.2020 19:34 Відповісти
Пока наши олигархи на прямую или косвенно в управлении Украиной, до тех пор будет планомерное разграбление и уничтожение государства Украины. Их бог и родина - бабло. Люди для них - мясо, средство обогащения!!! В их душах нет места для национальной гордости, человечности. Им это все чуждо!!!
07.08.2020 12:51 Відповісти
Россияне - дебилы. Вместо лезть с войнушками на Крыматорий и в Донбас, дешевле было бы купить всё с потрохами. А на сдачу ещё бы и серп с молотом на Майдане бы установили...
06.08.2020 16:15 Відповісти
а им не нужно купить и что-то создать, им нужна война. как минимум Х#йло на это очень усердно работает.
06.08.2020 16:57 Відповісти
Они и весь Лондон скупили, и что?) Им нужна территория а не бизнес. В бизнес вкладывать нужно и развивать, а им война нужна и "собирание земель" Это разные вещи.
06.08.2020 18:57 Відповісти
Росиянам нужно, чтобы близлежащие земли жили хуже, чем они. И чтобы внутри росии понимали - что власть руского царя незыблема и единственно правильная. Если росияне хоть на секунду откроют глаза - Хабаровск по всей стране получится. Вы только вдумайтесь - Фургал сказал продать государственную яхту. В какой еще стране у губернатора яхта? Там если народ, газифицированый на 70% копнет, он охереет. Поэтому нельзя давать народу опомниться. Крым-наш, Америка-враг, Сирия-сестра. Все время народ должен быть бухим, занятым и напуганым.
06.08.2020 22:32 Відповісти
да и проверку источников дохода тоже нужно вводить - в ес же собираемся (как будто ...)
06.08.2020 16:58 Відповісти
расстрелять,имучесво национализировать.
06.08.2020 17:06 Відповісти
Должен быть пожизненный запрет для россиян и конечных бенефициаров россиян на покупки чего либо в Украине. Потому что россияне ведут войну всеми методами и в том числе и капиталом. Они обанкротили кучу предприятий в Украине и т.д.
Вот видео за 2008 год в котором Соловьев говорит, что деньги России уже вошли в Украину и скоро Россия займется и Крымом и Восточной Украиной. Вот пруф https://www.youtube.com/watch?v=7-t3CvF0muw
06.08.2020 18:38 Відповісти
Хотел Проперти - да ту даже без комментариев)
06.08.2020 18:54 Відповісти
Запрещать рашистам тупо покупать что либо в Украине сегодня глупо. По причине того, что судебные иски Украины будут удовлетворены рано, или поздно, а искать активы рашистов именно в Украине будет проще и приятней! Стратегические объекты им надо запрещать, а вот все, что не важно - бл(будь ласка).
К тому же, вкладывая в Украине свои активы, они не используют их в агрессии против нас.
Отели они скупают, чтобы слушать посетителей и иметь компромат. Ничто не мешает той же СБУ проводить рейды в таких заведениях и выявлять шпионскую деятельность с соответствующими последствиями для нарушителей законодательства Украины.
06.08.2020 19:42 Відповісти
Хочете бути на гачку ФСБ, ласкаво просимо в готель расєйськіх алігархав! Іпіть коханок, говоріть всьо шо хочете по п"яні і т.д.
06.08.2020 20:35 Відповісти
а это и есть бабаков
07.08.2020 07:35 Відповісти

