Армения ограничила вещание российских телеканалов
Президент Армении Армен Саркисян подписал закон, ограничивающий вещание иностранных, в том числе российских телеканалов в общественном мультиплексе.
Как сообщила пресс-служба президента страны, решение вступит в силу через десять дней после официального опубликования, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.
Закон "Об аудиовизуальных медиа" был принят Национальным собранием Армении во втором и окончательном чтении 16 июля. Одно из его положений предусматривает, что зарубежные аудиовизуальные программы могут ретранслироваться без лицензии через общественный мультиплекс только на основании межгосударственного договора.
В Армении сейчас транслируются российские Первый канал, "РТР Планета", "Россия. Культура" и межгосударственный телеканал "Мир".
Председатель Национальной комиссии по телевидению и радио страны Тигран Акопян неоднократно заявлял о том, что доминирование иностранных вещателей в кабельных сетях угрожает языковой и информационной безопасности страны.
Как сообщалось, в конце июня Национальный совет по электронным СМИ (НСЭ СМИ) Латвии решил запретить трансляцию на территории страны семи программ российского пропагандистского телеканала RT, который ранее был известен как Russia Today.
