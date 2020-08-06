Участникам отмененного пробного ВНО вернули половину уплаченных средств

По состоянию на 3 августа Министерство образования и науки совместно с АО КБ "ПриватБанк" вернули средства за пробное ВНО в учебных заведениях 110 554 участников.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, сумма возвращенных средств составила 27,35 млн грн или 52,15% от общей суммы (52,45 млн грн), передает БизнесЦензор.

В министерстве напомнили, что средства выплачиваются из Фонда борьбы с болезнью COVID-19 и ее последствиями, которые были направлены в АО КБ "ПриватБанк" для выплат 218 663 участников отмененного пробного тестирования.

Оставшиеся участники отмененного ВНО могут получить уплаченные взносы через отделения АО КБ "Приватбанк" до 1 декабря.