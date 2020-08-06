Украина увеличила импорт белорусских бензинов на 14%

В январе-июле 2020 года белорусские НПЗ увеличили экспорт автомобильных бензинов в Украину по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 53,8 тыс. тонн, или на 13,6%, до 450,5 тыс. тонн.

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на оперативные данные, передает БизнесЦензор.

Основной прирост ресурса пришелся на май-июль. В мае импорт белорусских бензинов составил 66 тыс. тонн, в июне - 97 тыс. тонн, в июле - 92 тыс. тонн. Тогда как в предыдущее месяцы 2020 года объем импорта из Беларуси колебался в пределах 45-50 тыс. тонн.

По итогам семи месяцев 2020 года на 26%, до 138 тыс. тонн, сократились отгрузки в Украину от НПЗ PNK ORLEN (Литва, Польша), в сравнении с семью месяцами 2019 года.

Участники рынка отмечают, что рост доли белорусских бензинов и снижение ресурса из Литвы в Украине обусловлен продажей бензинов "Белорусской нефтяной компанией" в пакете с дизельным топливом по терм-контрактам на 2020 год.

По данным "А-95", общий импорт автомобильных бензинов по итогам семи месяцев 2020 года составил 593 тыс. тонн, что практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года - 586 тыс. тонн.

В июле Мозырский и Новополоцкий заводы отгрузили в Украину 238,2 тыс. тонн дизельного топлива, притом что нормативным для данного направления является 180 тыс. тонн. По сравнению с июнем 2020 года рост составил 24%, или 46,5 тыс. тонн. При этом доля белорусского ресурса в общем импорте выросла до 42,3%, против 35,4% в июне.