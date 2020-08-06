Германия ввела обязательное тестирование на коронавирус для путешественников

В Германии с 8 августа будет введено обязательное тестирование на коронавирус для всех путешественников, возвращающихся из стран с повышенным риском заражения.

Об этом заявил в Берлине министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Ранее Шпан уже заявлял о необходимости введения обязательного тестирования на коронавирус, но власть не могла определиться с датой. По словам Шпана, сейчас в Германии существует возможность проводить 1,2 млн тестов еженедельно, хотя делается только около половины из них.

Шпан предупредил, что введение обязательного тестирования будет сопровождаться установлением штрафов за невыполнение предписаний.Суммы взысканий за нарушение определять федеральные земли.

Ранее часть немецких аэропортов ввела бесплатное тестирование на коронавирус для путешественников, возвращающихся из стран с повышенным уровнем заражения. Их результаты в земле Северный Рейн-Вестфалия вызвали обеспокоенность - оказалось, что около 2,5% путешественников были инфицированы.