Цена нефти в Украине за месяц выросла на 9%

Фактическая цена реализации нефти и конденсата, используемая при определении платы за недропользование, в июле 2020 года составила 8 тыс. 846,62 грн/тонна, что на 9% больше, чем в июне (8 тыс. 115,45 грн/тонна).

Соответствующие данные обнародованы на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Как сообщалось, в январе 2019 года фактическая цена реализации нефти и газоконденсата составила 12 тыс. 96,25 грн/тонна, в феврале – 12 тыс. 472,35 грн/тонна, в марте – 13 тыс. 74,96 грн/тонна, в апреле – 13 тыс. 840,41 грн/тонна, в мае – 13 тыс. 806,3 грн/тонна, в июне – 11 тыс. 720,05 грн/тонна, в июле – 11 тыс. 524,02 грн/тонна, в августе – 10 тыс. 934,08 грн/тонна, в сентябре – 10 тыс. 744,39 грн/тонна, в октябре – 10 тыс. 498,64 грн/тонна, в ноябре – 11 тыс. 8,82 грн/тонна, в декабре – 10 тыс. 944,35 грн/тонна

В январе 2020 года фактическая цена реализации нефти и газоконденсата составила 11 тыс. 114,47 грн/тонна, в феврале – 9 тыс. 647,84 грн/тонна, в марте – 5 тыс. 912,8 грн/тонна, в апреле – 3 тыс. 959,8 грн/тонна, в мае – 6 тыс. 198,59 грн/тонна, в июне - 8 тыс. 115,45 грн/тонна.