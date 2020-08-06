"Укроборонпром" увеличил чистую прибыль за полгода на 7%

Государственный концерн "Укроборонпром" в первом полугодии 2020 года получил 475 млн грн чистой прибыли, что на 7% больше, чем за первое полугодие 2019 года.

Об этом говорится в сообщении концерна, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, за этот период ему удалось увеличить EBITDA на 62% – до 1,99 млрд грн, тогда как чистый доход сократился на 0,4% – до 14,4 млрд грн.

"Укроборонпром" уточнил, что на внутреннем рынке рост его продаж составил 10% – до 6,7 млрд грн, в том числе оборонным ведомствам – на 65%, до 4,63 млрд грн, тогда как на экспорт поставки сократились на 8% – до 7,7 млрд грн.

Согласно сообщению, объем производства продукции вырос на 10% – до 14,96 млрд грн, в том числе для внутреннего рынка – на 31%, до 7,06 млрд грн (для оборонных ведомств – на 48%, до 4,59 млрд грн). Производство на экспорт снизилось на 4% – до 7,9 млрд грн.

В состав созданного в декабре 2010 года указом президента "Укроборонпрома" на сегодня входят свыше 100 предприятий украинского ОПК по авиастроению и авиаремонту, двигателе- и турбиностроению, артиллерийским и радиолокационным системам, судо- и ракетостроению; изготовлению боеприпасов и бронетехники. В их числе – более 10 конструкторских бюро, занимающихся разработкой, проектированием и исследованиями, и шесть компаний-спецэкспортеров.